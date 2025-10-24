Este símbolo hace que una moneda de 50 céntimos valga más de 11.000 euros

El mundo de la numismática suele dejar con varias sorpresas a lo largo del año, y la última la están protagonizando algunas monedas de 50 céntimos francesas que están alcanzando precios de más de 11.000 euros entre los coleccionistas más interesados. ¿Cómo diferenciar estas monedas?

Las monedas de 50 céntimos francesas que valen una fortuna

Estas monedas francesas, en concreto, son las de 50 céntimos que forman parte de la primera generación del euro, aquellas que portan la imagen de "la Sembradora". Sin ir más lejos, se ha llegado a vender una de estas piezas por 11.500 euros en una subasta.

El diseño de la Sembradora que hace que estas monedas de 50 céntimos sean tan especiales fue creado por el artista Oscar Roty en 1887. Se convirtió en un símbolo nacional de Francia, y se ha utilizado en muy diversas monedas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

La moneda de 50 céntimos más valorada es la que tiene la imagen de una mujer sembrando hacia la izquierda, fabricada en aleación de aluminio y latón. La pieza en sí está muy valorada, pero lo que aporta un valor extra que puede subir mucho su precio es su estado de conservación.

Este repentino interés por estas monedas de 50 céntimos francesas, que estuvieron en circulación habitual, se da porque se acaba de cambiar el diseño de las monedas en Francia. Es por ello por lo que su rareza adquiere un matiz diferente, que hace que aumente su valor entre los colecccionistas.

¿Es posible que alguien conserve alguna de estas monedas de 50 céntimos sin saber que tiene un tesoro? Es totalmente posible, ya que se trata de una moneda que estuvo en circulación con total normalidad. Además, aunque se acuñaron y distribuyeron en Francia, ha podido llegar a cualquier otra parte con el Euro como moneda.

Así que echa un buen vistazo a tus monedas, no vaya a ser que tengas un tesoro sin haberte dado cuenta entre esas monedas de 50 céntimos.