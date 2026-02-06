Silvia Bronchalo rompe su silencio: la madre de Daniel Sancho concede una entrevista de 8 horas en '¡De Viernes!'

'¡De Viernes!' ya ha confirmado su alineación de invitados esta semana en Telecinco con un programa muy esperado que se emitirá este viernes 6 de febrero a partir de las 21.45 horas. El formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con un testimonio muy esperado: la primera entrevista televisiva de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho.

La ex pareja de Rodolfo Sancho ha concedido una entrevista de 8 horas al espacio para contar cómo ha vivido el proceso judicial de su hijo, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

En su intervención, Bronchalo repasará cómo fue el momento en el que recibió la noticia y el duro impacto que supuso para ella a título personal.

Según el adelanto emitido por el programa, la madre del joven recuerda la llamada que recibió de Rodolfo Sancho tras años sin apenas contacto: "cuando vi su número ya sabía que algo malo había pasado", confiesa. Un presentimiento que no se acercaba ni de lejos a la dura realidad.

Otros invitados de '¡De Viernes!' este 6 de febrero de 2026

El espacio también recibirá a Fernando José, hijo del actor Fernando Esteso, que hablará tras la muerte de su padre y denunciará la falta de reconocimiento institucional hacia su figura. Además, recordará algunos de los hitos de su carrera y su relación profesional con Andrés Pajares.

Por otro lado, Vanesa Bouza, ex concursante de 'GH 19', vuelve al plató para lanzar un ultimátum a su marido en medio de una crisis marcada por los celos y los rumores de infidelidad.

Una noche que compartirá protagonismo con la tertulia sobre la última hora de 'GH DUO', con la participación de algunos de los rostros más conocidos de este universo televisivo que está funcionando muy bien en Telecinco.