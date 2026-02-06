Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio: "No era normal"

Daniel Sancho Bronchalo asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto de 2023. El jueves 29 de agosto de 2024, el joven fue condenado a cadena perpetua, además de verse obligado a pagar una indemnización de 4 millones de bahts (unos 105 mil euros).

En los últimos meses, los abogados de Sancho han presentado recursos para intentar reducir su condena o lograr que sea trasladado a España, aunque los tribunales tailandeses todavía no han tomado una decisión al respecto.

Ahora, más de dos años después, su madre, Silvia Bronchalo, ha decidido romper su silencio y conceder por primera vez una entrevista televisiva en '¡De viernes!', que se emitirá este viernes a las 21:45 horas. Hasta ahora había evitado estar en el foco mediático y solo había ofrecido declaraciones puntuales.

En un adelanto de la conversación, Silvia explica cómo se enteró del crimen de su hijo: fue su exmarido, Rodolfo Sancho, quien la llamó para darle la noticia.

"Sonó el teléfono y era Rodolfo. Llevaba prácticamente veinte años sin hablar con él. Quizá diez o doce, no lo sé. Cuando vi su número de teléfono, ya sabía que algo malo había pasado, porque no era normal", ha declarado.

En un primer momento, Silvia pensó que Daniel había sido asesinado, pero su exmarido le aclaró la verdad: "Me dijo 'No, no, no, ha sido él el que ha matado a una persona, parece ser que era un cirujano colombiano y que eran amigos'".

El impacto fue tan grande que una amiga le dio dos pastillas porque temía que se desmayara. Bronchalo confiesa que no podía creérselo: "De pequeño no era un niño violento ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar? Ojalá pudiera volver atrás, eso es lo que pienso".