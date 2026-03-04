Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, denunciada por presunta agresión: "Me cogió del pelo y me arrancó mechones"

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Hace un par de semanas que concedió la primera entrevista televisiva para '¡De Viernes!' tras lo ocurrido con su hijo, pero ahora se enfrenta a una denuncia por presunta agresión a una trabajadora de seguridad en la urbanización donde residía en Madrid.

El incidente ocurrió en julio de 2025, cuando la actriz llegó con una furgoneta de mudanza para recoger algunas pertenencias. La encargada de seguridad, Petrona, le negó la entrada porque el vehículo no estaba autorizado. Sin embargo, la trabajadora explicó en el programa 'Y ahora Sonsoles', que al final accedieron colándose, aprovechando que pasaban más coches.

Según la versión de Petrona, Bronchalo reaccionó con agresividad cuando vio que no podía entrar: "Al regreso, ella entró en la garita reclamándome, llamándome 'panchita', que iba a llamar a mi empresa para que me echase. Al pedirle que se marchara, me cogió del pelo y me arrancó mechones. Intenté reducirla un poco, y me dio contra el marco de la puerta. Tengo una lesión todavía. Llegó con una furia que no entiendo".

Además, la trabajadora denunció un componente racista durante el altercado: "Ese racismo… yo no sabía de esa xenofobia que tiene contra los extranjeros. Yo no me considero 'panchita', porque se lo dicen a los sudamericanos y yo no soy de Sudamérica. Yo estaba haciendo mi trabajo y debo cumplir con los servicios que la empresa me indica que debo hacer".

Según el relato de la denunciante, la presunta agresora estaba "muy agresiva" y el incidente se desarrolló con gran rapidez, hasta que un vecino intervino para separarlas.

La agresión dejó secuelas físicas en Petrona y tuvo que acudir al hospital: "Yo tenía fuertes dolores de cabeza, el cuello me dolía muchísimo y tuve que llamar a una amiga para que me llevara al hospital. Llamé a la ambulancia, pero me dijeron que no podían venir porque yo estaba consciente (...) Ahora tengo fuertes cefaleas y lo achoco a raíz de eso, de los fuertes golpes que esta señora me dio contra el marco de la puerta".

La identificación de Silvia Bronchalo no se produjo de inmediato; fue cinco días después cuando la administradora de la urbanización proporcionó los datos para formalizar la denuncia.

En cuanto al proceso judicial, Petrona explicó que el juicio fue pospuesto: "El 29 de enero teníamos fecha de juicio. Yo me presenté, pero solo aparecía la denuncia; el parte de lesiones no aparecía. La jueza me dijo que mi expediente no estaba completo y que habría que posponerlo (...) El médico forense no me revisó y ahora tiene que revisarme. Pero todavía no sé la fecha del juicio".

Por ahora, Silvia Bronchalo no ha ofrecido su versión, y será el juzgado quien decida los pasos siguientes. Sin embargo, este episodio vuelve a colocar a la madre de Daniel Sancho bajo el foco mediático.