Silencio, emoción y seguridad máxima: así será el homenaje de Estado por la DANA en Valencia

Se cumple un año de una de las mayores catástrofes naturales que ha asolado España en la historia reciente: la DANA de Valencia. Un evento meteorológico que dejó más de 230 fallecidos e incontables daños materiales en buena parte de la provincia de Valencia.

Con motivo del primer aniversario, el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles el funeral de Estado en memoria de las víctimas de la DANA. Un acto que será presidido por los reyes Felipe VI y Leticia, que reunirá a más de 800 asistentes, entre ellos familiares, afectados y autoridades, en una ceremonia con carácter laico y sin discursos políticos.

El funeral de Estado comenzará a las 18.00 horas y estará conducido por la periodista valenciana Lara Siscar, un rostro histórico de RTVE. Una ceremonia que tendrá una duración aproximada de una hora y que contará con la interpretación de diferentes piezas musicales seleccionadas específicamente para la ocasión.

Se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas, en un ambiente que promete ser de recogimiento y respeto, sin debates sociales ni políticos.

La única autoridad que tendrá la potestad de tomar la palabra será el rey Felipe VI, acompañado de tres familiares de víctimas (dos de la Comunitat Valenciana y uno de Castilla-La Mancha), quienes intervendrán en representación de todas las familias afectadas.

Con motivo de las fuertes críticas vertidas este último año, el funeral contará con un amplio dispositivo de seguridad, uno de los mayores desplegados en Valencia en los últimos años.

Entre los asistentes estarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso, Senado y Tribunal Constitucional, así como los mandatarios autonómicos de las regiones más afectadas, entre ellos, Carlos Mazón. Sin embargo, destacan algunas ausencias notables como Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso y Felipe González.