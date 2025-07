Siguen investigando la muerte de Camilo Nuin, fallecido en una una operación de rodilla

Camilo Nuin, futbolista de 18 años del San Telmo, falleció la semana pasada durante una operación de rodilla en la Clínica Espora de Adrogué. Días más tarde, se siguen desconociendo los hechos y continua la investigación por su fallecimiento. Tras los resultados preliminares de la autopsia, y a la espera del informe anatomo-patológico y la pericia toxicológica, esta semana serán las primeras testimoniales y luego la Asesoría Pericial determinará si hubo o no mala praxis.

El fiscal Carlos Pérsico, de la UFI N°10 de Delitos Culposos de Lomas de Zamora, ordenó nuevas diligencias para esclarecer si hubo mala praxis, por lo que durante esta semana se tomarán declaraciones al personal médico involucrado en la cirugía y a familiares del futbolista.

De momento, el resultado preliminar indica que el fallecimiento del joven fue producto de un paro cardíaco que se dio en el momento en el que le estaban realizando la intervención quirúrgica en la rodilla a raíz de una rotura de ligamento. Sin embargo, aún resta continuar con el análisis de las muestras a fin de determinar las razones de ese infarto.

Por parte de la família, sigue buscando respuestas a lo sucedido. Acusan a los profesionales de desinformación y de mala actuación. El padre cuenta que el cirujano fue el único que se les acercó a hablar con ellos tras el fallecimiento de Camilo. Según su testimonio, el médico explicó que la complicación surgió en el momento en que se extraía el segundo injerto para reemplazar los ligamentos. “yo creo que fue mala praxis, no tengo la certeza porque no se hizo la autopsia, pero estoy convencido de eso”, reafirmó.

“Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada con un cirujano con el cual él se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza. Y vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos del partido del Mundial de Clubes, vinimos en el auto riéndonos”, comenzó su relato.

Aproximadamente una hora después del inicio de la intervención, el padre recibió la primera señal de alarma. “A la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar, ¿estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, recordó el padre del joven futbolista.

“El cirujano fue el único que habló con nosotros, nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos le dijeron ‘pará, pará, pará que entró en paro’, no entiende bien por qué, aparentemente, por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, yo no lo puedo certificar eso hasta después de la autopsia”, decía.

Ahora, la causa por la muerte de Camilo Nuin suma nuevas diligencias en la investigación judicial.