Siguen bajando los termómetros en Catalunya para decir 'hola' al otoño: ¡mínimas de hasta 1 grado!

El cambio de tiempo parece haberse consumado definitivamente después de lo que fue un pequeño repunte de temperatura en Catalunya hace unos días. Ahora, el clima de otoño se ha instaurado claramente y eso ya se nota.

La gran noticia en el día de hoy respecto al tiempo en Catalunya es que las temperaturas seguirán en descenso, y no precisamente de forma ligera, sino que los termómetros se verán afectados con contundencia.

Según refleja el Meteocat, tanto temperaturas máximas como mínimas bajarán 'entre ligeramente y moderadamente' por toda Catalunya. Pero, ¿qué supone esto realmente para lo que expresarán los termómetros en la jornada de hoy?

Esencialmente, ello supone que en zonas del norte de Catalunya como Vielha, el Pont de Suert o Puicgerdà, llegaremos a ver temperaturas mínimas que se moverán entre los 1 y 2 grados; supondrá un ambiente de frío como no veíamos en muchos meses.

Hay que decir, eso sí, que habrá un contraste notable con Barcelona y alrededores; la costa será benevolente y en ese sentido veremos temperaturas mínimas que todavía se moverán entre los 10 y 15 grados, con máximas que superarán los 20 grados en múltiples puntos de Catalunya.

En zonas de interior encontraremos un punto intermedio a nivel de temperaturas; comarcas como Noguera, Segrià y cercanas contarán con máximas que se moverán en torno a los 20 grados y mínimas que rondarán el rango de los 5-8 grados.

En términos de nubes y precipitaciones no se espera un día demasiado complicado; la presencia de nubes se dará así en especial por el litoral, noroeste y noreste de Catalunya, con una mayor presencia de estas a medida que avance el día y posibilidad de lluvias débiles en Girona y alrededores.

Por lo general, lo más importante en el día de hoy es empezar a tomarse el cambio de armario de forma seria. El clima de verano parece haber quedado completamente atrás y ahora es momento de empezar a abrazar el frío otoñal.