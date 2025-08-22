¿Qué significan estos símbolos que hay en las etiquetas de Zara? Este es el significado de las formas que verás estas rebajas

Un círculo, un cuadrado y un triángulo invertido, son las tres formas secretas que se esconden en las etiquetas de Zara que aportan mucha información sobre la prenda que vas a comprar. La compañía de Inditex tiene un sistema de organización que se basa en el color y el icono de la etiqueta de sus productos, que ayudan tanto a usuarios como a trabajadores a organizar mejor la tienda y a saber qué calidad, tallaje y modelo tiene la ropa.

Las personas que frecuentan Zara ya saben que la tienda se organiza en diferentes secciones según el estilo y tipo de público. Sin embargo, lo que muchos aún desconocen es que en las propias etiquetas de cada prenda aparece un pequeño símbolo geométrico que indica a qué línea pertenece esa prenda.

Esta simbología es utilizada también por el personal de la tienda como una herramienta para identificar rápidamente de dónde proviene una prenda dentro del local, localizar otra talla o encontrar piezas similares.

Círculo: sección WOMAN

La etiqueta con círculo identifica que la prenda pertenece a la línea WOMAN, la sección más enfocada en moda contemporánea, de corte más formal y sofisticado. Es habitual encontrarla al inicio de la tienda, ya que representa las propuestas más representativas de Zara.

Esta sección es más elegante y sigue las tendencias de pasarela, con tejidos más refinados, cortes estructurados y un enfoque pensado para mujeres adultas que buscan estar a la moda sin renunciar a la sobriedad. Además, es donde suelen colocarse las prendas más caras de la colección, con una mayor atención al detalle y acabados, que son más premium.

Cuadrado: sección BASIC

Cuando la etiqueta muestra un cuadrado, indica que la prenda pertenece a la colección BASIC. Esta sección se encuentra normalmente en la parte central o posterior de la tienda y está compuesta por prendas atemporales, fáciles de combinar y, a menudo, más económicas.

En esta línea predominan los tonos neutros, los cortes clásicos y los tejidos funcionales. Es la opción perfecta para quienes buscan construir un fondo de armario versátil sin arriesgar. Suele incluir camisetas lisas, jeans rectos, camisas básicas y otras prendas de uso diario. Es ideal para quienes buscan un fit recto y sin sorpresas.

Triángulo invertido: sección TRF (Trafaluc)

Por último, el triángulo invertido corresponde a la línea TRAFALUC (TRF), la más juvenil de Zara. Aquí están los diseños más atrevidos, cortos y ajustados, con influencias del streetwear y la cultura pop.

Esta sección está orientada a un público adolescente y joven adulto, con propuestas frescas, desenfadadas y en constante renovación. Sus tallajes pueden ser diferentes y cambiar levemente. Su precio es más asequible para captar al público más joven, y suele ser la más barata de las tres. Es habitual ver vestidos entallados, pantalones slim fit o tops de corte crop. Las personas que prefieren ropa más holgada deben tenerlo en cuenta para escoger una talla más grande o buscar otras opciones con símbolo de círculo o cuadrado.

Entender estos símbolos ayuda a ahorrar tiempo al comprar. Así que si estás buscando una prenda similar a otra que has probado y no recuerdas dónde la encontraste, puedes mirar el icono de la etiqueta para saber en qué parte de la tienda volver a buscar. También te resultará útil si haces pedidos online y prefieres un tipo de corte o estilo determinado.