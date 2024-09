¿Qué significa dejar un libro encima del coche? La nueva moda en redes

¿Nunca te ha pasado que has caminado por la calle y te has quedado de piedra al comprobar que un coche tenía un libro justo en su parte superior? No, no es que a alguien se le haya caído el libro.

Hay un significado oculto detrás de esta práctica que pocos conocen. Una razón por la que alguien ubicaría el libro en el techo de su turismo. ¿Quieres saber cuál es?

Por qué se pone un libro en el techo de los coches

Muchos medios de comunicación italianos han recogido la noticia de una mujer que salía del supermercado con la compra en los suburbios de Milán cuando se encontró un paquete envuelto sobre el techo de su coche y una nota: "hola, este libro es para ti. Me encanta leer y odio tirar los libros, pero mi casa es pequeña, así que he decidido despedirme de ellos así".

De esta forma, es una especie de 'book crossing' con el que puedes cambiar tus libros o deshacerte de ellos para que otros lo lean. En Italia se ha popularizado esta acción colectiva, pero ahora empezará a ocurrir también en España en cuanto los lectores que tengan muchos libros en casa quieran ir quitándose de enmedio aquellos que no leen.

Además, hay personas que colocan una botella encima del techo del coche y también tiene un significado muy concreto. Te animamos a descubrirlo por ti mismo.