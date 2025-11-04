Sifu Shun, empresario de China, sorprende con su opinión sobre los impuestos en España: "Son una ventaja"

Siempre se ha dicho aquello de que emprender en España es una tarea casi imposible a causa de la gran carga fiscal que han de afrontar los empresarios. Sin embargo, hay quien no piensa de esta manera.

Ese es el caso de Sifu Shun, empresario de China afincado en España e influencer, quien ha sorprendido con su opinión sobre por qué los impuestos en España fomentan ciertas capacidades de los emprendedores.

En este mismo sentido, Shun destaca que el hecho de que los empresarios tengan que hacer frente a estos impuestos provoca que acaben siendo más resilientes cuando quieren expandirse a otros mercados.

"Es lo que mejor sirve para entrenarte y convertirte en un emprendedor más fuerte", resaltaba Shun, no sin antes aclarar que había un puntito de sarcasmo en sus palabras.

No obstante, el empresario recalcaba que esta situación es especialmente ventajosa para quienes logren triunfar en España, dado que lo tendrán más fácil a la hora de hacerlo en otros países en cuanto a afrontar sus cargas fiscales con mayor soltura.

Esto es algo tremendamente relevante de cara a que fuerza al empresario español a elaborar estrategias de éxito y mantenimiento a largo plazo con tal de superar las exigentes barreras del mercado español.

No obstante, Shin destacaba una clave sumamente importante en contraste a todo lo demás: "Lo importante es trabajar. Lo importante es que hayas hecho el trabajo bien y haya sido eficaz y eficiente".

Con esto, Shun resaltaba la idea de que no existen fórmulas mágicas para el éxito y que todo depende de cómo te enfoques de cara a emprender en un entorno como el de España.