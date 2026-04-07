Lo siento Teruel, pero el pueblo medieval más bonito de España está en Girona: rodeado de volcanes, rutas de senderismo y piscinas naturales

Cuando hablamos de pueblos medievales con encanto, Teruel destaca con su arquitectura mudéjar, pero en Girona se encuentra un pueblo volcánico impresionante: Santa Pau, joya de La Garrotxa, declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional.

Sus calles empedradas, plaza porticada y murallas te transportan al siglo XI, rodeado de paisajes que parecen de otro planeta, perfecto para desconectar y con la enorme ventaja de que no está nada lejos de Barcelona, por lo que un posible desplazamiento es sencillo.

El hechizo medieval de Santa Pau

Este rincón de 1.300 habitantes conserva intacta su Villa Vieja, con casas blasonadas y el castillo de los barones de Santa Pau, torre cuadrada del siglo XIII que domina todo el valle. Pasea por la plaza Mayor, bajo arcos góticos, y entra en la iglesia de Santa María, totalmente románica.

Cada esquina guarda historias de barones y mercados medievales, con rincones como el portal de Sant Domènec que invitan a tomar más de una fotografía. A dos horas de la capital catalana, se trata de una posible escapada ideal de fin de semana.

Santa Pau / ahau1969

Además, tienes la posibilidad de dormir en casas cueva totalmente restauradas o posadas con mucho encanto, junto a la chimenea, saboreando las ricas judías de Santa Pau, los torreznos crujientes (dicen que se encuentran entre los mejores de España) o butifarras caseras en restaurantes como La Devesa.

Volcanes y cascadas que quitan el aliento

Santa Pau brilla en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con la presencia de lava petrificada. Sube al volcán de Santa Margarita (una ruta de aproximadamente una hora), para ver el cráter rodeado de hayedos mágicos: un bosque sobre lava que parece de fantasía.

O también tienes la posibilidad de viajar en globo aerostático para ver el encanto de este pueblo de Girona desde el aire, donde también deja estampas inolvidables. Si te va el senderismo, además, hay un montón de rutas: la de los barones pasa por castillo de Finestres y la ermita de Santa María, por ejemplo.

También puedes darte un baño natural, siguiendo la Ruta de las Pozas, donde caminarás por el arroyo de la Terrada hasta las cascadas y piscinas naturales, tan bellas como el resto del pueblo. ¿Ya te han entrado ganas de realizar esta escapada?