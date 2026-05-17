Lo siento pensionistas, pero la Seguridad Social podrá retirar la pensión no contributiva y reclamar lo cobrado de más sin un juzgado

El Tribunal Supremo ha establecido que, como retirar la pensión no contributiva y reclamar lo cobrado de más es un acto de gestión ordinaria y no una revisión de un acto declarativo de derechos, podrá hacerlo sin la necesidad de que la Administración tenga que acudir a un juzgado en primer lugar.

Así se ha establecido luego del litigio por la Sala de lo Social del Supremo en el caso de un perceptor de la pensión no contributiva de jubilación, la cual estaba fijada en 347,60 euros mensuales.

Durante 10 años, el beneficiario recibió el monto hasta que cambió su domicilio y pasó a residir con su hermana, cuyos ingresos anuales llegaban hasta 14.397,72 euros en su declaración de la renta, es decir, por encima del límite máximo para el derecho a la prestación en una unidad de convivencia de dos miembros, ubicado para entonces en 9.568,64 euros.

En diciembre de 2022, la Consejería de Madrid extinguió la pensión con efectos de enero de 2021 y reclamó el reintegro de 11.939,13 euros, o sea, el importe percibido durante los dos ejercicios en los que el beneficiario había dejado de cumplir los requisitos.

Luego de que el afectado recurriese, tanto el Juzgado de lo Social número 44 de Madrid como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se posicionaron a su favor a partir del artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, donde se establece que la Administración no podía revisar por sí misma un acto declarativo de derechos sin antes acudir al juzgado.

No obstante, el Supremo aclaró que no resulta aplicable el criterio, haciendo extensiva una sentencia en la que se distingue la revisión (reconsideración de un elemento que ya existía cuando se reconoció el derecho) y el acto de gestión ordinaria (que alude a un hecho posterior al reconocimiento inicial).

“En estos casos el reintegro de lo percibido indebidamente no proviene de la revisión del acto inicial, sino del ajuste del desfase temporal que se produce normalmente entre la manifestación de la causa sobrevenida y la declaración del efecto jurídico que de la misma deriva en el régimen de la prestación”, explica el fallo.

"La separación de las impugnaciones de los actos de revisión y de reintegro carece de fundamento legal y es contraria a los principios de economía y armonía procesales al generar artificialmente dos litigios sobre una misma cuestión con riesgo de soluciones contradictorias”, añade.

Con base en el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que obliga a devolver las prestaciones indebidamente percibidas, y los artículos 16 y 25 del Real Decreto 357/1991, que regulan la variación de rentas y la revisión de las cuantías de las pensiones no contributivas, la Sala apoya la interpretación del Supremo.

Noticias relacionadas

Finalmente, cabe destacar que los beneficiarios pueden acudir al Juzgado de lo Social e impugnar mediante reclamación previa ante el organismo gestor en caso de recibir una resolución de extinción y reintegro. La obligación de devolver las cantidades inadecuadamente recibidas prescribe a los cuatro años, los cuales se empiezan a contar desde la fecha del cobro o desde que la Administración pudo ejercitar la acción para demandar la devolución, según define el artículo 55.3 de la Ley General de la Seguridad Social.