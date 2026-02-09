"Me siento orgulloso": la editorial de John Sutcliffe tras Bad Bunny en la Super Bowl que se ha hecho viral

El periodista deportivo John Sutcliffe se convirtió en protagonista inesperado después del espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en la Super Bowl de este año. Su editorial, emitida en ESPN, no tardó en dar la vuelta al mundo por las palabras emocionantes que le dedicó al artista puertorriqueño y por el mensaje que lanzó en defensa de la comunidad latina,.

Visiblemente emocionado y con la voz rota, Stucliffe celebró no solo la actuación de Bad Bunny, sino lo que representó sobre uno de los escenarios con más espectadores de todo el mundo. Para el periodista, el show del artista fue mucho más que música: fue identidad, orgullo y reivindicación cultural.

"En un mundo donde todos se están peleando", afirmó entre lágrimas, la actuación de Bad Bunny supuso un recordatorio de lo que une a millones de personas.

Como mexicano-estadounidense, Sutcliffe explicó sentirse muy orgulloso de ver cómo la cultura latina ocupaba el centro de todo el espectáculo sin complejos, sin traducciones y sin pedir permiso a nadie.

El periodista subrayó la importancia de que un artista latino actuase con total libertad creativa, mostrando su idioma natal, sus raíces y su mensaje ante una audiencia millonaria. Un gesto que, tal y cómo explicó, tiene un impacto enorme para generaciones de jóvenes latinos que buscan verse representados en la cultura y en el deporte.

Como puedes imaginar, un mensaje tan potente como el lanzado por John Sutcliffe no tardó en viralizarse en redes sociales como X, TikTok o Instagram y en foros como Reddit, aunque tampoco estuvo exento de críticas por parte de un sector estadounidense afín a las políticas de Donald Trump.

Sin embargo, quedémonos con lo importante: en apenas unos pocos minutos, el periodista deportivo puso voz a un sentimiento compartido por millones de latinos, el orgullo de pertenecer a una comunidad diversa que, incluso en tiempos divisivos, sigue encontrando espacios.