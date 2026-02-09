SUPER BOWL
"Me siento orgulloso": la editorial de John Sutcliffe tras Bad Bunny en la Super Bowl que se ha hecho viral
El artista puertorriqueño da una valiosa lección de integración en su show en el descanso de la Super Bowl
El periodista deportivo John Sutcliffe se convirtió en protagonista inesperado después del espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en la Super Bowl de este año. Su editorial, emitida en ESPN, no tardó en dar la vuelta al mundo por las palabras emocionantes que le dedicó al artista puertorriqueño y por el mensaje que lanzó en defensa de la comunidad latina,.
Visiblemente emocionado y con la voz rota, Stucliffe celebró no solo la actuación de Bad Bunny, sino lo que representó sobre uno de los escenarios con más espectadores de todo el mundo. Para el periodista, el show del artista fue mucho más que música: fue identidad, orgullo y reivindicación cultural.
"En un mundo donde todos se están peleando", afirmó entre lágrimas, la actuación de Bad Bunny supuso un recordatorio de lo que une a millones de personas.
Como mexicano-estadounidense, Sutcliffe explicó sentirse muy orgulloso de ver cómo la cultura latina ocupaba el centro de todo el espectáculo sin complejos, sin traducciones y sin pedir permiso a nadie.
El periodista subrayó la importancia de que un artista latino actuase con total libertad creativa, mostrando su idioma natal, sus raíces y su mensaje ante una audiencia millonaria. Un gesto que, tal y cómo explicó, tiene un impacto enorme para generaciones de jóvenes latinos que buscan verse representados en la cultura y en el deporte.
Como puedes imaginar, un mensaje tan potente como el lanzado por John Sutcliffe no tardó en viralizarse en redes sociales como X, TikTok o Instagram y en foros como Reddit, aunque tampoco estuvo exento de críticas por parte de un sector estadounidense afín a las políticas de Donald Trump.
Sin embargo, quedémonos con lo importante: en apenas unos pocos minutos, el periodista deportivo puso voz a un sentimiento compartido por millones de latinos, el orgullo de pertenecer a una comunidad diversa que, incluso en tiempos divisivos, sigue encontrando espacios.
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
- La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: 'Estamos sufriendo
- Su hermano okupa la casa de sus padres y se niega a salir hasta que lo desalojan: 'Retrasó la firma de la herencia con excusas
- Scottie Pippen se deshace de las Air Jordan 7 que usó el '23' en la final olímpica de Barcelona: Este es su escandaloso precio en subasta
- Qué tiempo hará en Carnaval 2026: Jorge Rey da un atisbo de esperanza a las rúas
- El brutal choque en el Carrusel Deportivo de la SER por las armas en Estados Unidos entre 'Itu' y Ponseti: 'Yo también las tendría
- Precio de la luz para mañana, lunes 9 de febrero: las horas más baratas y más caras