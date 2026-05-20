Lo siento, Caminito del Rey, pero la mejor ruta de senderismo está en Huesca

Todo buen senderista conoce "El Caminito del Rey" de Málaga, siendo esta una de las rutas más famosas de toda España, pero en consecuencia también es de las más concurridas en ciertas épocas del año.

No obstante, existen otros senderos que son igual de imponentes y se encuentran algo más escondidos, lo cual hace que se conviertan en destinos obligados para cualquier practicante de esta disciplina deportiva.

La ruta en cuestión recibe el nombre de "Las Pasarelas de Montfalcó" y se encuentra situado en la provincia de Huesca (Aragón). Concretamente, en la comarca de Ribagorza, colindando con Catalunya.

Esta última consta de unos 11-12 kilómetros de longitud (sumando la ida y la vuelta), pero la parte más llamativa tiene que ver con aquel elemento que da nombre propio al camino: dos pasarelas con vistas espectaculares.

La primera de ellas tiene unos 90 metros de longitud y salva un desnivel de 30 metros a través de 139 escalones. La segunda, en cambio, la supera en cuanto a cifras: 120 metros de largo, desnivel de 44 metros y 215 escalones.

Estas pasarelas constan como el motivo principal por el que los especialistas en senderismo y montaña advierten sobre el reto que ofrece, dado que se trata de una ruta con dificultad moderada.

Además, los expertos suelen hacer una recomendación extra relacionada con la sensación de vértigo: si sufres de este problema, lo mejor que puedes hacer es abstenerte de intentar esta ruta.

Además, hay que recalcar que "Las Pasarelas de Montfalcó" se encuentran relativamente cerca de Catalunya, por lo que resulta ideal para aquellos que quieran organizar una escapada breve desde la Comunidad Autónoma.