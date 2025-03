Así ha sido el reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel en 'Supervivientes 2025'

Las inclemencias del tiempo retrasaron uno de los momentos más esperados de 'Supervivientes 2025'. El reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel, estaba programado para este martes. No obstante, las condiciones meteorológicas obligaron a posponer el salto desde el helicóptero de Anita Williams y Manuel González.

Este jueves, durante la gala, se ha producido el esperado reencuentro entre los participantes de 'La isla de las tentaciones'. Montoya llevaba desde el domingo en Playa Misterio, sobreviviendo en solitario, al margen del resto de concursantes.

Anita saltaba desde el helicóptero, sorprendiendo con "el más alto de toda la edición", revelaba Jorge Javier. En la orilla, Montoya saludaba a su ex pareja. "Me he quedado sin palabras, bienvenida a 'Supervivientes'", decía el sevillano. Mientras, le enseñaba a la catalana 'Villa Montoya'.

Un reencuentro agridulce, puesto que no tardaron en pasar de la cordialidad a los reproches. "Está todo muy reciente entre nosotros y sigo pensando que no has sido clara conmigo", decía él sobre su relación.

"Has tenido tiempo para arrepentirte. Yo me arrepentí. ¿Tú cuando te has arrepentido? Cuando te pegó la patada, ¿no?", a lo que Anita respondía que "la patada se la pegué yo a él, para empezar".

Tras desahogarse, la ex pareja compartió un emotivo momento. Montoya se sinceraba con Anita, mientras ella no podía contener las lágrimas: "Te veo mal y no quiero, te quiero mucho como persona, pero te has encargado de reventarme el corazón con estas actitudes y sé que lo sabes. Entiéndeme a mí, sabes el daño que me has hecho".

La discusión ha seguido avanzando, hasta que la llegada de Manuel ha empeorado las cosas. "Este chico debería irse a Juan y Medio", bromeaba Montoya. "Yo no tengo problema en decir la verdad, no vengo a pelearme pero si me atacas te ataco", respondía Manual durante su cara a cara.

Los concursantes mantuvieron la discusión a tres bandas, sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba no dudaron en darse ánimos. La convivencia será clave para continuar en el concurso, ya que los tres tendrán que sobrevivir solos en Playa Misterio.