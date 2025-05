Así ha sido la pelea entre Antonio Maestre y Bertrand Ndongo a las puertas del Congreso: "No tienes fuerza"

Nueva polémica a las afueras del Congreso de los Diputados. En esta ocasión, ha sido entre Bertrand Ndongo, político camerunés afiliado al partido político Vox y redactor de Periodista Digital, y Antonio Maestre, periodista de La Sexta.

La polémica empezó cuando Ndongo encontró al periodista de Atresmedia a las proximidades del Congreso. Desde un primer momento, le recriminó por qué había actuado de manera violenta con Vito Quiles, ya que, según él, le habría tirado el micrófono.

"Eres muy valiente para tirar un micrófono a un chaval de 24 años, venga aquí está el mío; tíralo si tienes cojones", empezó diciendo Ndongo mientras le empujaba.

Desde ese momento, la tensión fue en aumento entre ambos y Maestre le pidió que volviera a agredirle físicamente. No obstante, el afiliado a Vox expuso que "no te voy a agredir, si no tienes fuerza". El trabajador de La Sexta señaló en voz baja: "Eres un gilip*llas".

Tras varios instantes de alta tensión a las afueras del Congreso de los Diputados, apareció la Policía Nacional para separarlos de inmediato con el objetivo de que la situación no fuese a más.

El periodista de La Sexta ha comentado a través de su cuenta de X lo que había sucedido realmente: "Iba a entrar en el Congreso y he sufrido una agresión por parte de Bertrand Ndongo", aparte ha señalado que "voy a presentar una denuncia en la policía. Así seguimos".

En cambio, la versión de Ndongo es totalmente distinta: "El tipo se ha puesto chulo, me ha intentado agredir llamándome 'nazi de mierda'". Además, ha declarado cuál es el problema de Maestre: "Su único problema a la hora de hacerse el duro, es que en frente tenía mandanga negra".

He preguntado a Antonio Maestre por su valentía a la hora de agredir a un chaval de 24 años como @vitoquiles



El tipo se ha puesto chulo, me ha intentado agredir llamándome ‘nazi de mierda’.



— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) May 21, 2025

Vito Quiles no se ha quedado callado y ha mostrado todo su apoyo a Ndongo en X: "Qué violento es cuando le hacen una pregunta y qué cagón y cobarde cuando le plantan cara. Gracias por tu defensa".