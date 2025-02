¿Qué ha sido de todas las parejas de 'La Isla de las Tentaciones 1'?

La nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' está siendo todo un éxito de audiencia. Las redes sociales están repletas de los mejores momentos que nos ha regalado esta nueva edición, habitualmente protagonizados por Montoya. Esta popularidad no se vivía de la misma manera desde su primera temporada, cuando el formato revolucionó la parrilla televisiva.

Christofer y Fani

La pareja más viral en redes sociales y con más recorrido en televisión. Christofer era teleoperador y Fani comercial. Él vivió uno de los momentos más virales de la edición, algo similar a lo que ha ocurrido con Montoya, cuando corría de una villa a otra para recriminarle a su pareja. A pesar de las tentaciones volvieron juntos y participaron posteriormente en 'La última tentación'. Finalmente, rompieron en 2023 después de tres años de matrimonio. Fani es una de las colaboradoras habituales de Mediaset, participando en 'Supervivientes' y 'La casa fuerte'.

Gonzalo y Susana

Esta pareja se había conocido previamente en otro de los realities de Mediaset. Después de juntarse en 'Gran Hermano' participaron en la famosa isla, y aunque no cayeron en la tentación, decidieron continuar sus caminos por separados. Cada uno sigue su vida fuera de los platós y Gonzalo tiene más actividad como influencer.

Álex y Fiama

Fiama decidió salir fuera del concurso de la mano de su tentador, Joy. No obstante, la relación no duró mucho más tiempo y decidió participar en la siguiente edición, esta vez con el rol de tentadora. En la actualidad, Fiama está casada con el futbolista Marcello Falzenaro y se dedica a crear contenido en redes sociales. Por su parte, Álex también ejerce como influencer e incluso estuvo durante un tiempo compartiendo contenido en 'OnlyFans'.

Ismael y Andrea

Otra pareja que surgió en un programa de la casa. Tras conocerse en 'First Dates', decidieron poner a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones'. Ismael acabó el programa marchándose como soltero y ella decidió probar suerte con su tentador, Óscar. La pareja no funcionó y ambos regresaron como tentadores VIP en el siguiente curso. Esta experiencia no fue la última para Andrea, y volvió una tercera vez con su pareja, Roberto de la Cruz, teniendo la misma suerte. Recientemente, ha participado en el programa de Cuatro 'En busca del Nirvana'.

José y Adelina

La pareja resistió a las tentaciones y continuaron después de la participación. Sin embargo, al poco tiempo de salir terminaron rompiendo. Las experiencias compartidas unen a las personas, y Adelina comenzó una relación Edu Neira, participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'.