Así ha sido la hoguera final entre Montoya y Anita en 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos o con un nuevo amor.

Este miércoles se ha emitido la hoguera final entre Montoya y Anita. El primero ha sido una de las grandes estrellas de esta edición, y dejó una escena -ya icónica- cuando corrió hacia Villa Playa al ver que su pareja le estaba siendo infiel.

En la hoguera final, ambos han empezado con reproches cuando se han juntado. "Esta no es mi Anita", ha dicho Montoya. Ella, por su parte, ha asegurado que "por primera vez he pensado en mi felicidad antes que la tuya". Asimismo, ha añadido que "no sé qué historia ha ido contando, que dice que no te he cuidado, que tenías carencias… para mí eras el hombre de mi vida".

Montoya ha respondido. "Había carencias. Yo estaba siempre dando. Me he echado una maleta encima, he estado apoyándola y a veces ella no pensaba en mí. No era capaz de sacar esa esencia. Pero la relación era perfecta, y aquí el quinto dia me fallaste. Con el primer visionado me mataste".

Anita ha sostenido porque 'cayó' en la tentación de Manuel. "Desde el primer momento que entré vi actitudes de Montoya y no lo reconocía. En la hoguera de los collares estuviste más pendiente de dar las gracias a Sandra y a las chicas. Entró sin mirarme a la cara".

Montoya ha explicado su actitud. "Le hice un gesto con la mirada de que eso no me gustaba, y que me iba. ¿Merecía esto?" ha dicho Montoya, y ella ha contestado que "me pasaba el dia llorando por las esquinas, sinverguenza”.

El andaluz ha proseguido. "Entré muy enamorado de Anita. Ella sabe de mi impuslividad. Para mí era una oportunidad de ganar la seguridad que me faltaba a veces. No hay mayor orgullo que yo. Esperaba ver a mi novia bailando y no saltándose los limites. Además, ha afirmado que Gabriela "me ha ayudado, me ha respetado. Me he dejado llevar porque estaba partido, y me ha llevado a encontrar el amor en mi mismo".

Al visionar nuevas imágenes, Montoya ha contado cómo lo pasó. "No tenia ni hambre. Que te has equivocado. Hemos venido a jugar y te has saltado las normas. Eras el amor de mi vida, y me has partido. No me merezco esto".

¿Qué han decidido Montoya y Anita?

Ahora, los dos debían decidir si abandonar el programa solos, juntos o con un nuevo amor. Montoya ha sido claro. "Llegué con ilusión y confianza. Jugué a 'La isla de las tentacione's, fui yo mismo en todo momento, pero me llevé el mayor chasco de mi vida. Pero me ha enseñado a encontrar el amor, y el que he encontrado es el amor propio. Montoya sabe lo que siente, y Montoya se va solo".

Anita, por su parte, ha declarado que "decir con un nuevo amor sería engañarme. Con Manuel no tengo amor, pero quiero seguir conociéndole fuera". Montoya ha decidido irse sin escuchar la respuesta de Manuel.

Una vez se ha sentado en la hoguera, Manuel ha hablado sobre que Anita quiera irse con él. "Por una parte me lo esperaba, por otra pensaba que querría abandonar la experiencia conmigo. Y Manuel, por sorpresa, ha dicho que quiere abandonar la isla solo.

"Tienes que sanar muchas cosas. Tengo que aclarar la cabeza y no quiero jugar con el corazón de nadie. Voy a Barcelona a verla, y que venga ella a Cádiz, pero en este momento quiero abandonar la isla solo. No es un adiós, es un hasta pronto", ha aseverado.