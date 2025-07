Así ha sido el divertido encuentro del Barça con ITZY: bailes, poses y 'corazones coreanos'

La visita del FC Barcelona a Corea del Sur está dejando momentazos tanto dentro como fuera del campo. Entre ellos, la visita ITZY, uno de los grupos musicales más populares del país.

Las cinco integrantes del grupo han aparecido de sorpresa durante el partido del Barça contra el FC Seoul. ¿Lo que más ha llamado la atención? El equipo con el que se han posicionado.

Y es que las 'Idols' surcoreanas han lucido por todo el estadio la camiseta 'blaugrana', con la que han posado en fotos y vídeos que han compartido por redes sociales. Una colaboración totalmente inesperada que ha generado euforia entre los seguidores del K-Pop.

Lamine, Lewandowski y Balde se diverten con ITZY

El verdadero 'momentazo' ha llegado después del partido, que ha acabado con un resultado más que favorable para el club barcelonés: 3 goles del Seoul frente a 7 del Barça.

Así, y con la excusa de celebrar la victoria, las integrantes de ITZY no se han querido ir sin saludar a las estrellas del equipo, con quienes han compartido un divertido momento que rápidamente se ha viralizado en redes sociales.

En el vídeo podemos ver a Lamine Yamal, Lewandowski y Balde animándose a posar como las chicas les pedían: juntando sus manos para formar un corazón o incluso bailando alguna de sus canciones.

Risas, fotos y una camiseta para cada una de las chicas han sido los protagonistas de esta imagen que algunos 'k-popers' (fanáticos del género) siguen sin creerse. Una colaboración entre música y deporte que, una vez más, Spotify ha hecho posible.

'Barça On Tour': la 'playlist'

Para todos aquellos culés que todavía no se han adentrado en el fascinante mundo del K-Pop, Spotify les ha preparado una 'playlist' con los éxitos más relevantes de este año. El nombre de la lista músical es 'Barça on Tour: Korea 2025 by Itzy'.