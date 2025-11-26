TELEVISIÓN
¿Qué ha sido de David Bisbal? Así es la vida del invitado de 'El Hormiguero'
David Bisbal desarrolla una de conciertos de temática navideña con varias paradas en España
Es uno de los cantantes españoles más importantes a nivel internacional. Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo en su primera edición, no le ha faltado el trabajo tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Y pese a no ser uno de sus momentos de mayor actividad en lo musical, este año ha sorprendido con una inusual gira de conciertos.
Esta es la principal razón por la que David Bisbal se sentará esta noche en el plató de 'El Hormiguero' como invitado estelar de Pablo Motos: con el objetivo de presentar su álbum y gira 'Todo es posible en Navidad'. ¡Te lo contamos!
Así es la vida de David Bisbal en 2025: de gira navideña por España
En España, funcionan muy bien los villancicos en Navidad y Bisbal es uno de esos cantantes que nunca se ha avergonzado de contar con una discografía en la que también hay varias de estas canciones.
'Todo es posible en Navidad' es su último álbum de estudio, publicado con una edición especial con el objetivo de acompañar a la gira navideña que está desarrollando por nuestro país.
Bilbao, Zaragoza, Valencia, La Coruña, Madrid, Barcelona o Granada son las paradas de esta gira de conciertos muy especiales, donde interpreta los temas de su disco navideño y en la que contaremos con sorpresas muy especiales para sus fans.
En muchas de estas fechas, ya se ha colgado el cartel de 'no hay entradas': Málaga, Granada y Madrid cuenta con una lista de espera para comprar tickets si se quedan libres, algo muy poco probable en estos momentos.
De esta forma, puede que David Bisbal no haya creado un disco tradicional con nuevas canciones, pero es innegable que el almeriense sigue contando con un buen número de seguidores allá por donde vaya que también escuchará sus versiones de villancicos míticos como 'Blanca Navidad (White Christmas)', 'Los peces en el río' o 'Jingle Bell Rock'.
