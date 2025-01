Así ha sido la chocante doble expulsión de 'Next Level Chef'

'Next Level Chef' tuvo recientemente una de sus galas más activas desde que arrancara el programa, pues inesperadamente se produjo la eliminación de hasta dos de los cocineros del plantel. Los que se encontraron con el fatídico destino fueron ni más ni menos que Jaime y Alberto.

Lo cierto es que las reacciones de uno y otro expulsado no pudieron ser más distintas al conocer su desenlace en el programa. Del lado de Jaime se le vio tremendamente enfadado y decepcionado consigo mismo, en particular porque se le consideraba como uno de los favoritos a ganar el concurso. No obstante, falló en una prueba de precisión que le costó la salida del programa.

Por otro lado estuvo Alberto, quien lejos de reaccionar de la misma volátil forma que lo hizo Jaime simplemente aceptó la derrota. A sus 19 años, Alberto tuvo que diseñar (como el resto de sus compañeros) un complejo piano de chocolate que respondía a distintos rellenos, y el suyo desafortunadamente terminó siendo el peor de todos.

Lógicamente, este último programa de 'Next Level Chef' marca un antes y un después al abrir la puerta a que el concurso pueda tomarse libertades especiales a la hora de poner a prueba a sus concursantes. ¿Volveremos a ver una expulsión doble de esta categoría u optarán los jueces por contar con un sistema de eliminación más 'tranquilo'?