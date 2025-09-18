El show de Jimmy Kimmel, suspendido tras sus declaraciones sobre Charlie Kirk

Jimmy Kimmel es uno de los humoristas más famosos de todo Estados Unidos e incluso del mundo entero gracias a su tono satírico y su exitoso show nocturno. Sin embargo, ese programa pasa a mejor vida de forma indefinida, según ha declarado la propia ABC en un reciente comunicado.

¿El motivo? Unas polémicas declaraciones que lanzó el presentador acerca del asesinato de Charlie Kirk y el movimiento MAGA (Make America Great Again).

"La pandilla MAGA (Make America Great Again) trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", fue lo que dijo Kimmel en el programa el pasado lunes por la noche. La polémica estalló prácticamente al instante.

La ABC emitió un pequeño comunicado al respecto: "Jimmy Kimmel Live! será suspendido indefinidamente".

Por su parte, Nexstar Media, propietaria de una extensa red de canales afiliados a las principales cadenas estadounidenses, también lanzó otro comunicado diciendo que dejaría de emitir el show: "Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC".

Donald Trump, por su parte, respondió ante la cancelación del programa diciendo que es "una gran noticia para Estados Unidos". Luego añadió que "eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC".