Sheila Casas se abre en canal acerca de su ruptura con Escassi

La ruptura de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi es una de las noticias del verano en el mundo del corazón. Un punto y final inesperado para muchos que se ha producido después de que Escassi volviese a España tras participar en 'Supervivientes 2025'.

Son varias las semanas que ambos se han mantenido en silencio, pero Casas lo ha roto a través de Javier de Hoyos, quien ha contado en redes cómo se encuentra la abogada y también representante y qué espera de su futura relación con Escassi.

Javier de Hoyos asegura que Sheila Casas está muy "cansada", asegurando que la ruptura no se debe a falta de amor, de interés o por terceras personas. La razón habría sido otra muy diferente y alejada por completo de lo que se está comentando estos días.

"Ni yo le reclamaba más tiempo juntos, porque fue todo lo contrario, ni él estaba desubicado tras la isla. Tampoco ha sido por terceras personas ni por celos hacia nadie", habría comentado Casas a Javier de Hoyos.

De momento, el periodista confirma que Sheila Casas no va a dar más entrevistas ni va a colaborar en programas de televisión; lo que quiere ahora es centrarse en su faceta como representante y abogada, sobre todo después de poner punto y final a su relación.

Sheila seguiría enamorada de Escassi, pero ha preferido poner punto y final: "es una relación que se termina. Aunque pueda haber amor y nos sigamos teniendo cariño, te das cuenta de que prefieres que cada uno siga su camino".

Aunque en estos momentos todo está reciente, la ex de Escassi no descarta que en un futuro pueda haber "una amistad". No sabemos, eso sí, qué opina el que fuese jinete y concursante de 'Supervivientes 2025' de todo esto, puesto que por ahora, se mantiene al margen.