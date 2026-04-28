Por qué Shanghái es el viaje del año para muchos españoles: sin visado, con vuelo directo y más accesible que nunca

Shanghái se está perfilando como uno de los destinos turísticos preferidos de 2026 para los españoles. En los últimos meses se han alineado tres factores que hacen de este destino una oportunidad difícil de ignorar: sin visado para españoles, vuelo directo desde Barcelona y billetes de ida y vuelta desde 382 euros.

El sector turístico de Shanghái experimentó una potente recuperación en 2025, recibiendo a 9,36 millones de visitantes internacionales y reafirmándose como una de las puertas de entrada más influyentes de Asia.

Las llegadas crecieron casi un 40% respecto al año anterior. El mundo ya ha descubierto que Shanghái ha vuelto. La pregunta es si los españoles van a quedarse mirando.

Sin visado hasta finales de 2026

Este es el cambio más relevante de los últimos tiempos. Los titulares de pasaporte ordinario español están exentos de visado para estancias en China que no excedan los 30 días por turismo, comercio, visita a familiares o tránsito, con un régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Treinta días son más que suficientes para conocer Shanghái a fondo y hacer alguna escapada a ciudades cercanas como Hangzhou o Suzhou, accesibles en tren de alta velocidad en menos de una hora.

Eso sí, hay un trámite nuevo que conviene tener en cuenta antes de embarcar. Desde el 20 de diciembre de 2025, los viajeros extranjeros deben completar online la Tarjeta Digital de Llegada (e-arrival Card) en las 24 horas previas a la llegada a China para agilizar el control migratorio. Un formulario rápido que se resuelve desde el móvil.

Vuelo directo desde Barcelona, el gran cambio

La otra gran novedad la protagoniza China Eastern Airlines. La aerolínea inauguró en octubre de 2025 su nueva ruta directa entre Shanghái y Barcelona con cuatro frecuencias semanales. El vuelo de regreso despega de El Prat a las 10:55 horas y aterriza en Shanghái a las 5:30 del día siguiente.

Desde Madrid, China Eastern opera vuelos directos diarios al aeropuerto internacional de Pudong. Los precios de ida y vuelta arrancan desde los 382 euros, aunque lo habitual ronda los 500 euros si se reserva con entre cuatro y seis semanas de antelación. Para lo que supone cruzar medio mundo, no es un mal precio.

¿Qué ver en Shanghái?

Shanghái no es un destino de playa ni de relax. Es una ciudad que te agota y te fascina a partes iguales, y eso es exactamente lo que buscan muchos viajeros. Shanghái funciona como cruce de culturas que la convierte en un enclave cosmopolita y abierto. La ciudad es además la única del mundo con un tren de levitación magnética comercial, el Maglev, capaz de alcanzar los 431 kilómetros por hora.

El Bund sigue siendo el punto de partida obligado: dos kilómetros de paseo junto al río Huangpu con los rascacielos de Pudong al fondo y la arquitectura colonial del siglo XX a la espalda. Una postal que no pierde fuerza por mucho que se repita.

A pocos minutos, el Jardín Yuyuan es el antídoto perfecto al vértigo urbano: una obra de paisajismo tradicional chino de dos hectáreas donde el diseño ingenioso hace que el espacio parezca mucho mayor, pensado para la calma y la contemplación. La entrada cuesta alrededor de cinco euros.

Para los que buscan algo más urbano y actual, Tianzifang y la Concesión Francesa son el barrio donde Shanghái muestra su cara más creativa: galerías, tiendas de artesanía, cafés con encanto y esa mezcla de influencia europea y carácter chino que hace de la ciudad algo difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo. Y para los que viajan con familia, Shanghai Disneyland, inaugurado en 2016, es el quinto parque temático más visitado del mundo con cerca de 14 millones de visitantes en 2023, con entradas desde unos 50 euros.

Mayo y junio suelen ser los meses más barato para volar a Shanghái, y también uno de los más agradables en cuanto a clima, antes de que llegue el calor húmedo del verano.

La ciudad, además, llega estos días a España de la mano del evento "Shanghái Summer", que el próximo 8 de mayo recala en el Port Vell de Barcelona para celebrar el 25 aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades. Una excusa más, si hacía falta alguna, para empezar a mirar vuelos.