Shakira vuelve a España, pero no quiere pisar Barcelona: esta es la razón

Gerard Piqué ya forma parte del pasado de Shakira. Actualmente, la cantante colombiana está centrada en su carrera musical y continúa con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. No obstante, la artista de 'Te felicito' saldrá de América para aterrizar en España, entre otros países donde también actuará.

España será uno de los destinos de su gira, pero la ciudad elegida, para su concierto y donde residirá por motivos logísticos ha sorprendido a todos, no será Barcelona, donde vivió varios años, sino Madrid. Esta decisión ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

La noticia salió a la luz gracias a la investigación de la periodista Sandra Aladro en 'El tiempo justo', programa presentado por Joaquín Prat.

"La gran noticia es que el tour continuará en Europa y la sede que ha elegido Shakira para hacer su gira europea no es otra que la ciudad de Madrid", expuso la colaboradora del programa de Telecinco.

"Para no estar de ciudad en ciudad durante toda la gira europea, que se anunciará probablemente en algo más de un mes, se instalará en Madrid, será su base", comentó Aladro.

Aparte, señaló en 'El tiempo justo' que Shakira "con esta decisión deja atrás una etapa nefasta con nuestro país, del que se fue muy desilusionada y muy decepcionada".

Shakira, en un concierto / EFE

La periodista quiso dejar claro que la artista colombiana "actuará en la capital española, pero no lo hará en Barcelona". La principal razón es que "es una ciudad que forma parte de su pasado".

Noticias relacionadas

Por último, la colaboradora de 'El tiempo justo' confesó que es una gran noticia que Shakira vuelva a España para actuar, ya que siempre es un gran atractivo para los amantes de la música.