Shakira vivirá en España de nuevo, pero no en Barcelona: Esta es la ciudad elegida y el motivo

La vida de Shakira es la definición de lo que significa ser una estrella de la música a nivel mundial: giras internacionales, eventos de primer nivel y una exposición mediática única.

Más allá de los focos, sus vivencias durante los últimos tiempos han estado marcadas por su relación con Gerard Piqué y por sus litigios con Hacienda en España, dos de sus mayores dolores de cabeza que parece que ya ha conseguido dejar atrás.

Shakira en un concierto. / ·

Centrada en su carrera musical y en la crianza de sus hijos, la colombiana regresó con fuerzas a los escenarios para deleitar a sus fieles con la fuerza característica de la autora de 'hits' como 'Hips don't lie' o 'Loba'.

El regreso a España de Shakira

Ahora, tres años después de su marcha a Miami para continuar con una carrera musical que dejó algo apartada durante su relación con el exfutbolista del FC Barcelona, Shakira ha vuelto a poner su mirada sobre España para volver a vivir entre sus fronteras, aunque el motivo no tiene nada que ver con el amor.

En esta ocasión, la ciudad elegida no será la capital catalana, sino la del Estado, Madrid, una vez solucionados sus problemas con la Agencia Tributaria que se saldaron con un acuerdo millonario para las arcas públicas para evitar el enjuiciamiento del caso y saldar sus problemas fiscales.

Jenni Hermosos coincide con Shakira en México. / Instagram

La noticia la ha dado a conocer la periodista Leticia Requejo, que apunta que el objetivo es quedarse en la urbe porque tiene programadas varias actuaciones por la comunidad madrileña después de varios años.

La idea es estar cerca y preparada para todos sus compromisos venideros, que incluyen además de los conciertos, los respectivos ensayos y eventos promocionales.

Para ello, comentaba Requejo, está en búsqueda de una vivienda donde poder estar tranquila y disfrutar de los ratos libres con su entorno y alejada de las grandes excentricidades.