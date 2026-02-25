Famosos
Shakira vivirá en España de nuevo, pero no en Barcelona: Esta es la ciudad elegida y el motivo
La artista de Barranquilla regresará al país donde residió tanto tiempo tres años después de establecerse en Miami
La vida de Shakira es la definición de lo que significa ser una estrella de la música a nivel mundial: giras internacionales, eventos de primer nivel y una exposición mediática única.
Más allá de los focos, sus vivencias durante los últimos tiempos han estado marcadas por su relación con Gerard Piqué y por sus litigios con Hacienda en España, dos de sus mayores dolores de cabeza que parece que ya ha conseguido dejar atrás.
Centrada en su carrera musical y en la crianza de sus hijos, la colombiana regresó con fuerzas a los escenarios para deleitar a sus fieles con la fuerza característica de la autora de 'hits' como 'Hips don't lie' o 'Loba'.
El regreso a España de Shakira
Ahora, tres años después de su marcha a Miami para continuar con una carrera musical que dejó algo apartada durante su relación con el exfutbolista del FC Barcelona, Shakira ha vuelto a poner su mirada sobre España para volver a vivir entre sus fronteras, aunque el motivo no tiene nada que ver con el amor.
En esta ocasión, la ciudad elegida no será la capital catalana, sino la del Estado, Madrid, una vez solucionados sus problemas con la Agencia Tributaria que se saldaron con un acuerdo millonario para las arcas públicas para evitar el enjuiciamiento del caso y saldar sus problemas fiscales.
La noticia la ha dado a conocer la periodista Leticia Requejo, que apunta que el objetivo es quedarse en la urbe porque tiene programadas varias actuaciones por la comunidad madrileña después de varios años.
La idea es estar cerca y preparada para todos sus compromisos venideros, que incluyen además de los conciertos, los respectivos ensayos y eventos promocionales.
Para ello, comentaba Requejo, está en búsqueda de una vivienda donde poder estar tranquila y disfrutar de los ratos libres con su entorno y alejada de las grandes excentricidades.
