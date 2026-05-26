Shakira sorprende al enviarle un mensaje a Gavi: "Muy feliz"

Empieza la cuenta atrás para el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Una de las selecciones más favoritas para ganar el torneo es España, especialmente tras vencer la Eurocopa en 2024. Jugadores como Pedri, Lamine Yamal o Oyarzabal, entre otros, deben ser diferenciales para luchar por conseguir la segunda estrella de España. Sin embargo, Luis de la Fuente no podrá contar con un futbolista clave: Fermín López, quien sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y se vio obligado a pasar por quirófano.

Ayer, Luis de la Fuente anunció la lista de los 26 jugadores que acudirán al Mundial para defender con capa y espada la camiseta de la selección española. El entrenador convocó a los futbolistas más habituales, pero hubo una gran sorpresa, la presencia de Eric Garcia, ya que jamás había sido convocado por el seleccionador.

Otro de los nombres propios de la convocatoria de España fue el de Gavi. El futbolista llegaba muy justo para alcanzar su mejor estado físico, ya que no regresó a los terrenos de juego hasta el pasado 15 de marzo. Su objetivo era terminar la temporada con el Barça en un gran momento de forma, con el Mundial entre ceja y ceja.

Después de meses de mucho trabajo, el futbolista culé consiguió su objetivo, ya que en los partidos que ha disputado ha demostrado estar a un gran nivel. Por ello, De la Fuente no dudó ni un instante en llamarlo, ya que considera que puede ser una pieza fundamental en su esquema de juego.

Gavi, en el Barça-Betis / GORKA URRESOLA / SPO

Lamine Yamal grabó la reacción de Gavi al enterarse que iba al Mundial. En el vídeo, que compartió a través de un 'storie' de Instagram, se puede ver cómo el futbolista andaluz celebró por todo lo alto que defenderá la camiseta de España durante la cita mundialista, un sueño que hace unos meses veía imposible.

Pocas horas después, Gavi compartió un emotivo escrito en su cuenta de Instagram, donde empezó diciendo: "¡Un sueño hecho realidad, poder jugar mi segundo Mundial representando a mi país! Pero este va a saber distinto después de todo el sufrimiento, de caer y levantarse dos veces en tres años, pero os aseguro que voy a dar todo lo que esté en mí para poder traernos la Copa del Mundo a casa".

Shakira se vuelca con Gavi / Instagram

Por otro lado, quiso dejar claro que "¡es un orgullo y un honor estar en esta lista de 26, vamos a hacer que vosotros también estéis igual de orgullosos!". La publicación de Gavi no pasó desapercibida y multitud de personas reaccionaron a su convocatoria.

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Una de ellas fue la cantante colombiana Shakira, algo que llamó mucho la atención en redes. La expareja de Gerard Piqué escribió: "¡Muy feliz por ti Gavi!".