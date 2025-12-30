Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FAMOSOS

Shakira y Nicki Nicole dan el salto a Televisión Española

Las dos cantantes internacionales formarán parte del especial musical de 'La casa de la música'

Shakira y Nicki Nicole

Shakira y Nicki Nicole / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Televisión Española quiere despedir el 2025 por todo lo alto. Esta Nochevieja, la cadena pública ha decidido inaugurar 'La casa de la música', un nuevo programa musical para honrar la música española y latinoamericana con actuaciones en directo, que contará con artistas de alto voltaje.

En el debut de 'La casa de la música' se estrenará la nueva canción de La Oreja de Van Gogh, con el regreso de Amaia Montero desde San Sebastián. Además, actuarán Lola Índigo desde la Alhambra; Amaia desde el Monasterio de Irache, en Navarra; Ana Torroja desde el Museo Reina Sofía, en Madrid; y Rosario Flores junto a Ketama desde lo alto de El Pirulí de RTVE.

No serán estas las únicas actuaciones, ya que habrá dos de gran renombre. La primera será la de Nicki Nicole, una de las artistas más mediáticas del año por su relación con el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal. La cantante argentina actuará desde la localidad segoviana de Pedraza.

La de Rosario mantuvo una relación con el '10' culé desde principios de julio hasta noviembre. El futbolista del Barça quiso dejar claro que no hubo terceras personas en la ruptura, algo que se había rumoreado tras un viaje suyo a Milán. Actualmente, Nicole está centrada en la música y quiere cerrar el 2025 con una gran actuación en 'La casa de la música'.

Nicki Nicole, junto a los amigos de Lamine Yamal

Nicki Nicole, junto a los amigos de Lamine Yamal / DANI BARBEITO

La participación de la cantante argentina no será la más destacada, pues José Pablo López, presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), anunció en sus redes sociales que habría una actuación clave para anunciar.

La gente no tardó en reaccionar al mensaje y todas las miradas apuntaban a Rosalía, más aún tras su paso por 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano. No obstante, la séptima y última actuación del especial será la de Shakira, que actuará desde Miami.

La expareja de Gerard Piqué comentó en el programa 'Directo al Grano' que "volver a Televisión Española es reencontrarme con una parte de mi carrera y de mi historia".

No ha sido un año fácil para Shakira, pero el 2026 será muy intenso, ya que seguirá con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

