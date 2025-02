Shakira dispara contra Trump en los Grammy y se acuerda de sus compatriotas latinos: "Yo siempre lucharé con ustedes"

Los Ángeles ha acogido la gala de los Premios Grammy esta pasada noche, en la que se han dado cita algunos de los nombres más importantes del panorama musical estadounidense e internacional. El Crypto.com Arena, hogar de Los Angeles Lakers, ha ofrecido el escenario perfecto para reconocer el trabajo de artistas como Kendrick Lamar, quien ha ganado los cinco premios a los que estaba nominado gracias a su canción 'Not Like Us', en la que acusa de pedofilia y pederastia a Drake.

Beyoncé, por su parte, ha destacado por recibir el premio a Mejor Álbum del año gracias a 'Cowboy Carter', tras 99 nominaciones en esta categoría que no le habían servido para conseguir este reconocimiento, pese a ser la artista más laureada de la historia. Más allá de los ganadores, la gala de este año ha destacado por dejar sin ningún premio a Taylor Swift, una de las cantantes que más 'fanbase' tiene en la actualidad y de los números que genera en cada concierto.

El mensaje de Shakira a sus "hermanos"

Otro de los grandes nombres ha sido el de la cantante colombiana Shakira, quien ha recogido el premio al mejor álbum de pop latino por 'Las mujeres ya no lloran'. Sin embargo, lo que destaca de la de Barranquilla no es solo el hecho de haber conseguido este reconocimiento, sino sus palabras tras recibir el gramófono dorado.

Podría haber agradecido a la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias y sus seguidores por la condecoración, aunque aprovechó su discurso para lanzar un mensaje directo a sus compatriotas latinos que viven con angustia las políticas de inmigración del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país", empezaba la cantante.

"Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias. Vosotras sois las verdaderas lobas. Así que esto también es para vosotras", se sinceró con todo el estrado en un momento en el que los inmigrantes sin papeles que residen en el país ven como algunos de sus compatriotas ya han empezado a ser expulsados por las nuevas políticas de inmigración de esta segunda legislatura del magnate.

Además, también ha querido recordar el papel de sus hijos en su vida: "Quiero compartir este premio con mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí conmigo. Estoy muy orgullosa de vosotros, con vuestros corazones bondadosos. Gracias por apoyarme como lo hacéis. Os quiero". Cabe recordar que Shakira reside en Miami desde que se confirmó el fin de su relación con el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.