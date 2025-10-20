Shakira, en la cuerda floja: demandada por tres delitos distintos

Shakira ya ha pasado página tras su ruptura con Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona. La cantante colombiana está centrada en su carrera musical, pero también en el mundo de la moda, ya que últimamente se la ha visto acaparando la portada de las revistas del corazón.

En las últimas horas, la artista de 'Te felicito' está en la cuerda floja tras la revelación que compartió el periodista Saúl Ortiz en el programa 'Fiesta', presentado por Emma García. El colaborador de Telecinco desveló que habría sido demandada por un presunto delito de "abuso económico a un octogenario".

Se le reclama una cifra aproximada de 100 millones de dólares por la acusación: "Estoy recibiendo una información que me habla de que se ha interpuesto una demanda contra ella, se acusa a Shakira de un abuso económico a una persona mayor de Estados Unidos".

"Estaríamos hablando de una de las demandas más caras que se recuerdan, se le acusa de tres delitos y por ellos se le pedirían 100 millones de dólares", comentó el colaborador de 'Fiesta'.

Los delitos que se imputan a Shakira son incumplimiento contractual, fraude y abuso de persona mayor. "Es un tema bastante serio", admitió el periodista a toda la audiencia del formato de Telecinco.

Shakira, en un concierto / EFE

La persona afectada es David, quien interpuso la demanda el 2 de marzo de 2025: "Dice que llega a un contrato con ella para promover 100 conciertos y un libro, invierte 140.000 dólares, le paga 16.000 euros en billetes de avión para ella y su familia. Llega un momento en el que él dice que Shakira empieza a incumplir los puntos del contrato y es cuando decide demandarla".

El colaborador de 'Fiesta' comentó que la artista está llamada a declarar en la corte de Miami. No obstante, no se descarta que este anciano haya sido víctima de una persona que ha suplantado durante tres años la identidad de Shakira: "Parece ser que estaríamos ante una estafa de un tercero que se ha hecho pasar por Shakira".