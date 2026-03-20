MÚSICA
Shakira confirma su regreso a España en 2026: fechas y precio de las entradas
La cantante colombiana acudirá solamente a la ciudad de Madrid para sus nuevas actuaciones
Shakira tiene planeados nuevos conciertos en España. Como parte de su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', la cantante colombiana ha confirmado hasta 3 conciertos a nivel nacional con una particularidad: solo será posible verla en directo en Madrid.
Fechas confirmadas: así serán los conciertos de Shakira en España en 2026
En efecto, su regreso a España llega sin pasar por Barcelona, una ausencia que no ha pasado desapercibida. Pero eso no quiere decir que Shakira no esté preparando un espectáculo digno de todos los fans que llevan muchos años apoyando su carrera.
Así pues, se ha revelado que la superestrella colombiana celebrará sus conciertos en la ciudad de Madrid los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026. Asimismo, el recinto escogido será uno especial creado para la ocasión, el 'Estadio Shakira'.
Este espacio especial se encontrará dentro del Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde. La cantante no quiere que este cierre de gira sea solo uno basado en conciertos, sino que quiere crear una experiencia envolvente de muchos galones.
Junto a su música, el 'Estadio Shakira' también incluirá experiencias culturales varias, entre las que se han confirmado secciones artísticas y gastronómicas. Después de arrasar por todo el mundo, Shakira quiere que esto sea la guinda en el pastel de su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.
A día de hoy ya se ha confirmado cuándo se abrirá la preventa de entradas para estos tres conciertos en la ciudad de Madrid: será a partir del 24 de marzo que salgan las primeras entradas, mientras que a partir del 27 de marzo la venta se abrirá para el público general.
Aunque los precios pueden variar, se estima que las entradas se moverán entre 60 y 800 euros, lógicamente dependiendo de la localización dentro del recinto. Si uno quiere asistir a uno de los tres conciertos, obviamente se recomienda comprar las entradas cuanto antes ya que el riesgo de 'Sold Out' es muy real.
Shakira llevaba varios años sin actuar en España después de una etapa bastante agridulce con nuestro país. Sin embargo, el hecho de que la gira que arrasó en América vaya a finalizar aquí, muestra claras intenciones de reconciliación por parte de la cantante.
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