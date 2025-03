El concierto de Shakira, ¿causa de la eliminación de Rayados?

Rayados de Monterrey cayó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf tras no pasar del empate (2-2) frente a los Vancouver Whitecaps. Aunque el partido de la ida también se saldó con tablas en el marcador (1-1), el conjunto en el que juega Sergio Ramos ha quedado 'fuera' por la regla del valor doble de los goles como visitante.

El exjugador del Real Madrid valoró la eliminación al finalizar el partido. "Se aprende con este tipo de resultados. Se aprende mucho más siempre de la derrota. Tenemos que hacer autocrítica porque, independientemente de que hoy caigamos eliminados, podemos dar mucho más y podemos mejorar mucho más como equipo".

"Tendremos tiempo para preparar el siguiente partido e intentar olvidar esto. No es agradable para nadie", aseguró Sergio Ramos. Aunque marcó de penalti en el minuto 97, no fue suficiente para meter a su equipo en la siguiente ronda.

No obstante, Rayados no disputó este duelo en su feudo, y tuvo que jugar en el Estadio Corona. El motivo: la celebración de un concierto de Shakira en el campo del cuadro mexicano. La colombiana reunió a 55.000 espectadores, pero el hecho de que el equipo de Sergio Ramos no jugara como local puede haber sido determinante.

Este hecho ha desatado las mofas y las risas en redes sociales. Shakira arrancó su gira 'Las mujeres ya no lloran', que finalizará en noviembre de 2025 en Perú, y realizará un total de 44 espectáculos por toda América.

El 'show' en Monterrey finalizó con la sesión con Bizarrap, en la que pronuncia la frase que da nombre a la gira. Shakira, además, interpretó la canción 'Chantaje' con una versión de salsa.

Sergio Ramos, por su parte, anotó su tercer gol con la camiseta de Rayados. Hasta la fecha, ha disputado cuatro partidos con el conjunto mexicano y, menos en su debut, ha completado los 90 minutos en los choques que ha jugado.

A sus 38 años, el 'camero' fichó por Rayados el pasado mes de febrero. Ramos se encontraba sin equipo tras salir del Sevilla al finalizar el curso anterior.