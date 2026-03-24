Shakira añade nuevas fechas a su gira en España por la alta demanda: así será el estadio que creará de cero para la ocasión

Shakira es una de las artistas internacionales más importantes en el panorama musical; una afirmación que resulta evidente para cualquiera que conozca su obra. Sobre todo, gracias a que ha consegudio mantenerse relevante con el paso de los años.

Tanto es así que Shakira se corresponde con una de esas cantantes que hace sold-out de entradas en cualquier zona del mundo que actúa, obligándola a ampliar su gira cuando la situación lo requiera.

Algo que ocurrirá con su paso por España durante el próximo mes de septiembre: Shakira iba a actuar solo el 25, 26 y 27 de septiembre, pero ha decidido añadir nuevas fechas, las cuales se corresponden con el 18, 19 y 20 del mismo mes.

Este movimiento se lleva a cabo a raíz de la altísima demanda de entradas, según el equipo de la propia Shakira. Además, este último ha confirmado que diseñarán un estadio propio para la ocasión.

Este último se erguirá en el espacio de Villaverde (Madrid) conocido como 'Iberdrola Music', recibirá el nombre de 'Estadio Shakira' y será capaz de acoger hasta 50.000 personas, por lo que estaríamos hablando de un proyecto muy ambicioso.

La idea de crear un estadio desde cero tiene que ver con que la experiencia que ofrece Shakira en sus nuevas actuaciones ofrece un espectáculo de nueva generación en cuanto a inmersión; algo que requiere herramientas inéditas que han de ser construidas in situ.

Además, hay que recalcar que 'Esa Latina' (nombre que Shakira otorga a su nueva gira) ofrecerá actuaciones que contarán con una duración de 12 horas, lo cual supondría un récord frente al resto de su carrera.

En este mismo sentido, el espectáculo de Shakira promete ser uno de esos que solo ocurren una vez en la vida; prometiendo así seducir a los fans de la cantante con una experiencia única en el mundo de la música.