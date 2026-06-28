Shakira (49 años), sobre su alimentación: "Desayuno, almuerzo y cena con proteínas en cada comida y verduras frescas"

El Mundial de Fútbol se acerca cada vez más rápido a la mitad de su desarrollo y, a pesar de que los protagonistas se encuentran dentro del terreno de juego, la competición también ha tenido otras figuras bajo los reflectores, como Shakira.

La cantante colombiana de 49 años volvió a encargarse de la musicalidad de la Copa del Mundo a través de Dai Dai, una canción que tomó tiempo hasta que gustase a los fanáticos del deporte pero que, últimamente, logró calar partido a partido.

Como resultado, el regreso al protagonismo global de parte de la talentosa intérprete volvió a traer los reflectores sobre su estado de salud y figura ya que, a pesar del paso del tiempo, se mantiene excelentemente.

En este sentido, Anna Kaiser, entrenadora personal de Shakira, compartió en una entrevista cuál es la dieta que sigue la artista para cuidar su cuerpo, lo que le permite permanecer ágil y fuerte de cara a las exigencias de sus conciertos y presentaciones.

Shakira, durante su actuación musical / EFE

"Desayuno, almuerzo y cena con proteínas en cada comida y verduras frescas o pequeñas cantidades de fruta de bajo índice glucémico, y para las meriendas, empezamos a introducir sopas. Algunas sopas son muy saciantes y calientes. Así que, a las cuatro de la tarde, cuando la gente tiene antojo de cafeína y una galleta, la sopa es una opción estupenda porque te llena y se siente como una comida completa, por lo que te da energía hasta la cena, pero no es muy calórica", enfatizó.

En relación con las sopas, dado el énfasis que realizó sobre ellas, la especialista profundizó en cómo prepararlas, ya que defiende que son vitales para la alimentación de Shakira. "Puedes usar albahaca, apio y calabaza bellota, hervirlos y luego licuarlos con sal marina. Es deliciosa y solo lleva unos 15 minutos. Puedes prepararla la noche anterior. Es como hacer puré para bebés, y hay muchísimas recetas superfáciles. Puedes hacerlas con caldo de pollo, añadir verduras, hervirlas y luego licuarlas", declaró.

Shakira / Archivo

Sin embargo, Kaiser también asegura que Shakira se permite espacio para su propio regocijo, disfrutando de "una tortita de arroz con cacao o media barrita de proteínas, o un té de chocolate con fruta deshidratada", pues estos también están muy pensados para que no generen un desequilibrio.

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Aun así, mantener una figura como la de la referente latinoamericana no solo se logra a base de buena alimentación sino, asimismo, de ejercicios, respecto a lo que Kaiser asegura que "alternamos entre intervalos de fuerza y cardio. Algunos días hacemos solo cardio y luego fuerza, y otros días empezamos con fuerza y luego hacemos cardio; nos gusta variar".