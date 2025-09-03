¿Quién es Shaila Dúrcal? Vida y trayectoria de la cantante, actriz y nueva invitada de Pasapalabra

Pasapalabra tiene nuevo invitado y se trata ni más ni menos que de Shaila Dúrcal, a quien muchos conocerán por ser hija de Rocío Dúrcal y Antonio Morales 'Junior'. Pero lo cierto es que hay mucho más en la vida y trayectoria de Shaila.

Todo sobre Shaila Dúrcal, la nueva invitada de Pasapalabra

Shaila Dúrcal nació el 28 de agosto de 1979 en Madrid, en un entorno familiar fuertemente marcado por el componente musical en el que le acompañaron sus dos hermanos: Carmen Morales y José Antonio.

En cuanto a su vida sentimental, en 2010 se formó el matrimonio de Shaila junto a Santiago Villanueva, un empresario mexicano. La vida compartida de ambos les ha llevado a tener dos hijos, Bruce de 14 años y Alexia de 8 años.

En términos profesionales, la carrerea de Shaila Dúrcal es muy extensa, y de hecho sus orígenes en el mundo musical puede encontrarse en su etapa adolescente. Con tan solo 14 años, en 1993, lanzó 'Shaila Dúrcal', un disco infantil con múltiples covers de otros temas.

Pero no solo eso, y es que a lo largo de su trayectoria como cantante ha lanzado hasta 7 álbumes adicionales, además de muchos otros temas en calidad de sencillos que la han convertido en una artista activa desde los 90s hasta los más recientes 2020s.

También hay que destacar que Shaila Dúrcal se ha dejado ver en telenovelas y programas de televisión varios, con participaciones en 'Mañana es para siempre (2008)' o La Voz México en calidad de invitada como parte del jurado del programa.

Similarmente hay que destacar que Shaila Dúrcal se ha mantenido activa en Internet por medio de covers en Youtube y participación en podcasts varios, demostrando así que es una artista abierta a todos los escenarios y desafíos que se planteen ante ella.

Así pues, Pasapalabra consigue a una invitada que ha demostrado de muchas formas distintas su capacidad artística y que está más que acostumbrada a los focos. ¿Cómo crees que le irá en el programa?