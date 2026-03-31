La Sexta estrenará un nuevo programa de cocina con Alberto Chicote

Salvar una hostelería de la quiebra exige una reestructuración drástica y rápida: identificar fugas de dinero, recortar gastos innecesarios, reevaluar los precios mediante escandallos precisos (coste de ingredientes y margen), simplificar la carta y aumentar la venta promedia. Es vital adaptar el negocio a la nueva realidad, innovar y mejorar la gestión del flujo de caja.

Alberto Chicote, tratará de hacerlo. Será el gran protagonista de un nuevo programa que estrenará La Sexta. El chef español presentará 'Servicio secreto by Chicote', un programa al más puro estilo americano, como Gordon Ramsay's Secret Service que se emite en Fox y que consiste en investigar, espiar y se combina con la cocina.

Un proyecto inspirado en E.E.U.U

Chicote es uno de lo más reconocibles de la televisión gastronómica en España. Su trayectoria está estrechamente ligada a Atresmedia, especialmente en canales como La Sexta y Antena 3, donde ha presentado formatos centrados en la cocina, la restauración y el consumo.

Entre sus programas más destacados se encuentran 'Pesadilla en la cocina', que emite desde 2012, 'Top Chef' (2013-2017), '¿Te lo vas a comer?' desde 2018, y 'Batalla de restaurantes', uno de sus formatos más recientes.

Más allá de estos formatos, también ha explorado otros géneros televisivos. En 'Fuera del mapa' hacía viajes y entrevistas, mientras que 'Hablando en plata' abordaba temas sociales como el envejecimiento.

Chicote / TV

Otros proyectos como 'Auténticos', 'En forma en 70 días' y especiales como 'Dietas a examen' o 'Los mitos de los alimentos', también han tenido una gran repercusión.

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Ahora, el chef tendrá la misión de infiltrarse y destapar la verdad de restaurantes al borde del colapso, con el objetivo de darle una segunda oportunidad a negocios que necesitan soluciones para sobrevivir y salvar sus ingresos.