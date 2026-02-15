De la servilleta de Messi a las pulseras solidarias: el fútbol se une contra el cáncer infantil

Cada 15 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, una fecha clave que interpela directamente a la sociedad. No es solo un día para reflexionar, sino también para actuar, donde la investigación, la solidaridad y la visibilidad resultan fundamentales. En este contexto, aparece la Asociación Pulseras Candela, una iniciativa nacida del dolor de una familia que se ha transformado en un movimiento colectivo de esperanza, encontrando en el deporte su altavoz más potente.

Pulseras Candela se ha consolidado como una de las organizaciones solidarias más reconocidas en España dentro del ámbito de la investigación del cáncer infantil. Su origen se remonta al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde una niña llamada Candela, ingresada por leucemia, aprendió a hacer pulseras para sobrellevar las largas horas de hospital. Lo que empezó como una actividad terapéutica terminó convirtiéndose en una iniciativa solidaria cuando otras niñas decidieron vender esas pulseras a cambio de donaciones destinadas a la investigación.

Desde entonces, la asociación ha crecido de forma constante, impulsada por voluntarios, familias y una red de apoyo que no ha dejado de expandirse. La filosofía es sencilla: pequeñas donaciones, ya sea a través de pulseras o de forma voluntaria, que, sumadas, generan un impacto real en la investigación científica.

“Esta asociación se formó hace unos años para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer infantil”, explica Sílvia Gasque para SPORT, en nombre de la organización. “El nombre de la asociación es muy significativo porque nos dedicamos a tejer pulseras que entregamos a cambio de un donativo para distintos hospitales como Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu”, dice, mientras sigue vendiendo pulseras a todos los niños y niñas que se acercan a la paradita.

La dimensión humana del proyecto es inseparable de su propósito científico. La investigación financiada por estas donaciones se centra en mejorar tratamientos y reducir los efectos secundarios, una prioridad absoluta para las familias que han vivido la enfermedad de cerca. “En estos hospitales se financian diferentes estudios, algo muy importante porque nuestros hijos han sufrido cáncer infantil y algunos se han podido curar y otros no. Por ello, nuestra misión con esta asociación es que el máximo número de niños y adolescentes puedan curarse y hacerlo sin tener muchos efectos secundarios. Somos una asociación que organiza distintos actos y nos movemos en diferentes ámbitos”, señala Sílvia.

El deporte como altavoz solidario

El deporte juega un papel vital. Uno de los ámbitos donde Pulseras Candela ha encontrado mayor visibilidad es en el mundo del fútbol. La campaña ‘FEMEQUIP contra el cáncer infantil’ ha unido solidaridad y pasión deportiva mediante la venta de pulseras con los colores de distintos equipos, convirtiendo cada compra en una contribución directa a la investigación.

La presencia en competiciones como torneos de fútbol base o iniciativas solidarias vinculadas al deporte ha sido clave para amplificar su impacto social. Por ejemplo, se introdujo en la edición de febrero de 2024 de la International Carnaval Cup, un torneo de canteras creado por Jesús Marín, que se celebra en Premià de Dalt, Vilassar de Mar y Cabrils. Todos los asistentes, de forma anual, se encuentran con una ‘paradita’ en la entrada del evento para conseguir su pulsera Candela con los colores de su equipo.

La organización de la International Carnaval Cup, junto a la Familia Gasque, en Premià de Dalt / SPORT

Gracias a la colaboración de todos los asistentes adquiriendo la pulsera solidaria con los colores de los equipos participantes, se realizó una donación total de 5.572 euros para los proyectos de investigación del cáncer infantil en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

“Probablemente las del Barça son de las pulseras que más se venden. Muchos niños quizá eligen la del equipo para el que juegan, pero además la del Barça suele ser la que más se ve. Aun así, también han colaborado muchos equipos y entrenadores como la Real Sociedad, el Zaragoza o el Atlético de Madrid”, comenta.

La implicación de leyendas como Iniesta, Asensio o Villa

Además, el mensaje ha calado también en figuras públicas, como futbolistas. Andrés Iniesta fue uno de los primeros en involucrarse activamente y unirse a la lucha contra el cáncer infantil, mientras que Marco Asensio contribuyó a dar visibilidad durante la pandemia mediante iniciativas solidarias. “Hoy, por ejemplo, David Villa ha comprado algunas pulseras para colaborar con nuestra asociación. Lo agradecemos muchísimo porque es muy significativo que personas importantes nos apoyen y nos ayuden”, decía.

David Villa / SPORT

Andrés Iniesta, quien en 2014 jugó junto a una niña que luego fallecería a causa de la enfermedad, fue uno de los primeros en involucrarse activamente. Marco Asensio, por su parte, se sumó en 2020, ayudando a promover la causa en un momento especialmente difícil. Ambos jugadores han demostrado su compromiso con la organización, participando en eventos solidarios y fomentando la venta de las pulseras.

“En el año 2020, cuando todos estuvimos dentro de la pandemia, hicimos una cursa solidaria virtual y allí Marco Asensio nos ayudó a promocionarlas. Iniesta, al principio, dejó su ‘candela’ en la casita de los ‘Xuklis’, que es la casa donde se alojan los chicos que están con tratamiento”, dice Sílvia.

La subasta de la servilleta del primer contrato de Messi sirvió como donativo

Uno de los gestos más simbólicos fue la subasta de la icónica servilleta en la que se redactó el primer acuerdo para fichar a Leo Messi cuando tenía apenas 13 años. Aquella pieza histórica, cargada de significado deportivo, también tuvo un impacto solidario al destinar parte de lo recaudado a la asociación.

“Se subastó la servilleta en la que se hizo el primer esbozo del contrato de Messi, cuando vino a Barcelona con su padre, y una parte de lo recaudado en esa subasta se donó a nuestra asociación. Así que también fue algo muy significativo”, explica Sílvia.

La historia de la servilleta firmada por Leo Messi es una de esas anécdotas que se convierten en momentos icónicos en la historia del fútbol. Todo comenzó en el año 2000. En ese momento, Messi aún no había firmado su primer contrato, pero su talento ya era evidente con 13 años. El club estaba decidido a asegurar su futuro, y es aquí donde entra en juego la famosa servilleta firmada por Carles Rexach, Horacio Gaggioli y Josep Maria Minguella en el Club de Tenis Pompeya de Barcelona.

“En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000, y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FCB, se compromete bajo su responsabilidad y, a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando se mantengan las condiciones acordadas”, decía la servilleta.

La servilleta de Leo Messi / SPORT

Impacto real: millones destinados a la investigación

El trabajo constante de la asociación ha permitido recaudar más de cuatro millones de euros destinados íntegramente a la investigación del cáncer infantil. Estos fondos han servido para financiar investigadores, proyectos científicos y colaboraciones con hospitales de referencia, consolidando un modelo de transparencia y compromiso.

Las donaciones, en su mayoría pequeñas aportaciones de 3 o 5 euros por pulsera, demuestran que la suma de gestos individuales puede generar cambios significativos.

“La verdad es que muchas personas han colaborado y estamos muy agradecidos. Nos encantaría seguir sumando poco a poco, que es nuestro objetivo”, afirma Gasque en SPORT.

Noticias relacionadas

Detrás de cada pulsera hay una historia de esfuerzo colectivo. Más de 450 voluntarios participan activamente en talleres, eventos y campañas, en una lucha compartida contra una enfermedad que sigue siendo uno de los mayores retos médicos en la infancia.