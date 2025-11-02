TIEMPO
El Servicio Meteorológico de Cataluña (METEOCAT) activa un aviso por lluvias intensas
La llegada de una línea de convergencia y el aumento de la humedad podrían dejar chubascos superiores a 20 mm en solo media hora
METEOCAT ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) ante la previsión de lluvias intensas en las próximas horas. El organismo alerta de que podrían registrarse precipitaciones fuertes en varias comarcas del territorio catalán. Según la información difundida por el SMC, una línea de convergencia acompañada de un notable aporte de humedad favorecerá la formación de chubascos localmente intensos, con acumulaciones que podrían superar los 20 milímetros en solo 30 minutos.
El aviso se ha establecido con nivel amarillo (riesgo moderado), lo que indica que, aunque el fenómeno no será generalizado, podría provocar incidencias en zonas concretas, especialmente en áreas urbanas o con mala evacuación de agua.
El litoral y el prelitoral, las zonas más afectadas
Las comarcas más afectadas se sitúan, según la previsión, en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, aunque no se descarta que las precipitaciones se extiendan puntualmente hacia el interior. Desde el SMC recomiendan extremar la precaución ante la posible aparición de torrentes, balsas de agua o inundaciones locales, especialmente durante los desplazamientos por carretera y en zonas de montaña.
Las autoridades de Protección Civil mantienen activados los protocolos preventivos del plan INUNCAT, y piden a la ciudadanía seguir las actualizaciones oficiales a través de los canales del SMC y los servicios de emergencia.
Además de las lluvias, se espera un descenso moderado de las temperaturas y un aumento de la nubosidad, factores que podrían prolongar la inestabilidad atmosférica durante buena parte del fin de semana.
El SMC seguirá monitorizando la evolución del episodio y actualizando los avisos en función de la intensidad y distribución de las precipitaciones. Se aconseja mantenerse informado y evitar actividades al aire libre en caso de lluvia fuerte o tormenta.
