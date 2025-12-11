Así sería el SMI en 2026: la propuesta del Ministerio de Trabajo no deja a nadie indiferente

El SMI ha ido evolucionando al alza en los últimos años fruto de distintos factores con el objetivo de combatir contra la situación económica mundial, la inflación y otros factores de suma relevancia.

Pero, ¿qué pasará con el SMI en 2026? Lo cierto es que el comité de expertos del Ministerio de Trabajo ya ha lanzado su primera propuesta para el año que viene, la cual podría resumirse en otra subida más.

El aumento en cuestión oscilaría entre el 3,1% y el 4,7% en función de si sigue sin tributar al IRPF o sí, respectivamente. Sea como sea, la intención de esto último es que la cantidad percibida sea mayor.

Estando actualmente fijado en los 1.184€, el Salario Mínimo Interprofesional protagonizaría una subida que alcanzaría los 1.221 euros mensuales en caso de que se quede sin tributar.

En la situación conctraria, aún pendiente de ser aprobada por Hacienda, el Salario Mínimo Interprofesional llegaría a los 1.240 euros percibidos cada mes, dejándonos con una cantidad algo mayor en comparación.

No obstante, hay que recalcar que no estamos ante una medida definitiva, sino que se trata de un borrador que aún ha de ser dialogado entre las distintas entidades del gobierno.

Hasta que ese momento se produzca, no podremos saber con exactitud cómo se modificará el SMI en 2026, pero hay que tener en cuenta que la propuesta del comité de expertos ha sido tenida en cuenta en años anteriores.

Por tanto, habrá que esperar con paciencia a que el Ministerio de Trabajo emita una respuesta final que dependerá a su vez de otro movimiento colateral por parte del Ministerio de Hacienda, decidiendo así el futuro del SMI en España.