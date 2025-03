Esta sería la pensión de Bertín Osborne si decidiera jubilarse

El pasado viernes, 14 de marzo, Bertín Osborne anunció su despedida de Canal Sur. El presentador se encargó de explicar los motivos de su decisión durante el programa. "Me voy del programa. Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva", desveló en 'El show de Bertín'.

"Voy a dejar este programa durante una temporadita, volveré después pero el programa sigue. Yo me voy a hacer otra cosa, no puedo contar más. Pero que sepáis que, dentro de cuatro o cinco semanas, ya me despido oficialmente hasta un 'tiempecito', unos tres meses", explicó el andaluz.

El cantante de rancheras podría estar haciendo referencia a su fichaje por 'Tu cara me suena'.

De hecho, el presentador aparece en la fotografía oficial de los concursantes, que fue publicada en Atresmedia. No obstante, hay quien ha pensado en una cercana jubilación.

Bertín Osborne reúne todos los requisitos para cobrar una pensión de jubilación en la Seguridad Social. En diciembre cumplió los 70 años de edad, por lo que podría poner fin a su vida laboral y acceder a la prestación. De esta forma, supera ampliamente la edad de la jubilación ordinaria.

Según el cálculo que ha elaborado el diario de noticias 'El Mira', "Bertín podría cobrar el máximo establecido para una pensión de jubilación, establecido en 3.175,04 euros al mes divididos en 14 pagas, lo que resulta una fira total de 44.450,56 euros al año", siempre que se cumplan todos los requisitos.

En cuanto su trayectoria profesional, Osborne cuenta con más de cincuenta años cotizados.

La Seguridad Social establece que "cantantes, bailarines y trapecistas podrán causar la pensión de jubilación a partir de los 60 años de edad, sin aplicación de coeficientes reductores, cuando hayan trabajado en la especialidad un mínimo de 8 años durante los 21 anteriores a la jubilación".