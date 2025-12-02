Sergio Sánchez: cuando la salud marca el partido más importante

El Foro de Deporte y Salud suma a una de las voces más valiosas para hablar de salud cardíaca en el deporte profesional: Sergio Sánchez Ortega, exfutbolista que conoce de primera mano lo que significa enfrentarse, de repente, a un rival invisible.

Su presencia en la mesa “Adelántate a la jugada más importante de tu vida” servirá para poner rostro, experiencia y verdad al impacto que las patologías cardíacas pueden tener incluso en deportistas de máxima exigencia.

Sergio Sánchez fue durante años uno de los defensas solventes del fútbol español. Formado en la cantera del Espanyol, pasó por clubes como Espanyol, Real Madrid Castilla, Racing de Santander, Sevilla, Málaga o Panathinaikos, construyendo una carrera sólida, reconocida y marcada por su carácter competitivo. Pero en 2010, cuando su rendimiento estaba en pleno auge como jugador del Sevilla, un problema cardíaco detuvo bruscamente su carrera.

Ese diagnóstico supuso una pausa obligada, un paso por el quirófano y un largo proceso de recuperación física y emocional. Su vuelta a los terrenos de juego, meses después, fue un ejemplo de resiliencia. Y su retirada definitiva, años más tarde, lo ha convertido en una voz clave en la concienciación sobre las cardiopatías en el deporte de élite.

En esta mesa, Sergio Sánchez compartirá escenario con especialistas que complementan su testimonio con evidencia y contexto.

Por un lado, Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado en AstraZeneca España, aportará la visión estratégica y sanitaria sobre cómo la industria está impulsando enfoques más preventivos en patologías cardiovasculares.

A su vez, el prestigioso cardiólogo Josep Brugada, referente internacional en arritmias y en cardiología del deporte, explicará los riesgos, señales de alerta y protocolos que hoy permiten detectar a tiempo problemas que hace apenas unos años pasaban desapercibidos.

La participación de Sergio Sánchez no es solo un testimonio: es una lección. La salud, recuerda, es la jugada más importante que cualquier deportista —profesional o amateur— debe anticipar.