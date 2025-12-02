Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sergio Sánchez: cuando la salud marca el partido más importante

El exfutbolista, cuya carrera estuvo marcada por la élite y por un sobresalto cardíaco que cambió su vida, participará, el 4 de diciembre, del Foro Deporte y Salud para dialogar sobre la prevención cardiovascular en el deporte

Sergio Sanchez, un ejemplo de resiliencia

Sergio Sanchez, un ejemplo de resiliencia

SPORT.es

SPORT.es

El Foro de Deporte y Salud suma a una de las voces más valiosas para hablar de salud cardíaca en el deporte profesional: Sergio Sánchez Ortega, exfutbolista que conoce de primera mano lo que significa enfrentarse, de repente, a un rival invisible.

Su presencia en la mesa “Adelántate a la jugada más importante de tu vida” servirá para poner rostro, experiencia y verdad al impacto que las patologías cardíacas pueden tener incluso en deportistas de máxima exigencia.

Sergio Sánchez fue durante años uno de los defensas solventes del fútbol español. Formado en la cantera del Espanyol, pasó por clubes como Espanyol, Real Madrid Castilla, Racing de Santander, Sevilla, Málaga o Panathinaikos, construyendo una carrera sólida, reconocida y marcada por su carácter competitivo. Pero en 2010, cuando su rendimiento estaba en pleno auge como jugador del Sevilla, un problema cardíaco detuvo bruscamente su carrera.

Ese diagnóstico supuso una pausa obligada, un paso por el quirófano y un largo proceso de recuperación física y emocional. Su vuelta a los terrenos de juego, meses después, fue un ejemplo de resiliencia. Y su retirada definitiva, años más tarde, lo ha convertido en una voz clave en la concienciación sobre las cardiopatías en el deporte de élite.

En esta mesa, Sergio Sánchez compartirá escenario con especialistas que complementan su testimonio con evidencia y contexto.

Por un lado, Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado en AstraZeneca España, aportará la visión estratégica y sanitaria sobre cómo la industria está impulsando enfoques más preventivos en patologías cardiovasculares.

A su vez, el prestigioso cardiólogo Josep Brugada, referente internacional en arritmias y en cardiología del deporte, explicará los riesgos, señales de alerta y protocolos que hoy permiten detectar a tiempo problemas que hace apenas unos años pasaban desapercibidos.

La participación de Sergio Sánchez no es solo un testimonio: es una lección. La salud, recuerda, es la jugada más importante que cualquier deportista —profesional o amateur— debe anticipar.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marta Díaz apunta a una posible infidelidad de Sergio Reguilón: '¡Anda, mira!
  2. José Elías, multimillonario y empresario, se sincera: esto es lo que realmente gana tras invertir 300.000 euros en cada supermercado La Sirena
  3. Las ofertas del Black Friday 2025 que más se están vendiendo en Amazon (28 de noviembre) ya rozan stock
  4. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este final de mes e inicio de diciembre: 'Esperamos la llegada de...
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el tiempo que hará en Navidad: 'En torno al 18 de diciembre cambiará la cosa
  6. Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: 'Las vacaciones anuales no serán inferiores a treinta días naturales
  7. Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
  8. Álvaro Morata y Alice Campello, en horas bajas: 'No se llegan a entender

La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre

Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo

El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: "Los bares no encuentran trabajadores"

Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo

La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros

La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros

Sergio Sánchez: cuando la salud marca el partido más importante

Sergio Sánchez: cuando la salud marca el partido más importante

Javier Bernal, entrenador personal, desvela cómo marcar abdomen: "Tu barriga no se va a quitar haciendo cardio"

Javier Bernal, entrenador personal, desvela cómo marcar abdomen: "Tu barriga no se va a quitar haciendo cardio"

Nacen los Premios AreaJugones: la gran cita para reconocer lo mejor del entretenimiento