Sergio Ramos se sincera sobre su nueva canción: "Me veo ganando un Grammy"

Sergio Ramos está en el punto de mira después de publicar su primera canción en solitario, 'Cibeles'. Un tema que hace referencia a toda su etapa en el Real Madrid. La canción ya tiene más de 1,4 millones de visualizaciones en YouTube, pero las críticas a la letra de 'Cibeles' no paran de crecer.

En la noche de ayer, el exjugador del Real Madrid estuvo presente vía llamada en el estreno de la vigésima temporada de 'El Hormiguero' para hablar sobre su nueva canción. El de Camas anunció que está muy contento por el apoyo recibido en las últimas horas.

El andaluz reconoció a Pablo Motos que "la música siempre me ha marcado". Sobre su nueva canción, expuso que "siempre que sacas algo nuevo tienes una reacción de sorpresa en la familia y en los amigos más cercanos. Nunca te invitan a abrir un mundo nuevo".

El jugador de Rayados de Monterrey confesó que "llevó dos años haciendo música". Aparte, desveló que no será el único tema que saldrá a la luz: "Tengo como alrededor de 18 temas". El ex del Real Madrid tiene claro que cuando cuelgue las botas en "un año o dos" quiere dedicarse al mundo de la música.

El de Camas admitió que tiene todas las esperanzas puestas en la música, ya que "no es un capricho puntual, sino que es algo que siempre he tenido dentro".

En ese instante, Motos cuestionó cómo se ve dentro de una década, ganando una Champions League como entrenador o ganando un Grammy: "Me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero me veo con un Grammy antes que con una Champions como entrenador".

Sin embargo, Ramos reconoció que no se ve como entrenador: "En esta etapa en la que me encuentro me apetece hacer música, me apetece transmitir a la gente vivencias que he tenido y los próximos cinco o siete años me veo más metido de lleno en la música, desconectado del fútbol".

En respecto a 'Cibeles', el de Camas sentenció que no es un tema dirigido a Florentino Pérez: "La gente dice que es un tema de desamor y es todo lo contrario, es un tema de amor, porque al final qué relación de amor no tiene dolor y sufrimiento".

Además, tuvo palabras de agradecimiento al presidente del club blanco: "Tengo una relación maravillosa con él. El Real Madrid es mi casa y Florentino y yo tenemos en común el amor por el Real Madrid. Y eso es lo maravilloso de esta canción".