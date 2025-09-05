FAMOSOS
Sergio Ramos pone en su sitio a Ryanair tras la burla por 'Cibeles'
El de Camas ha respondido a la aerolínea española a través de X
Sergio Ramos está siendo el hombre de la semana después de publicar su primera canción en solitario, 'Cibeles'. El exjugador del Real Madrid tiene decidido meterse de lleno en el mundo de la industria musical de cara a los próximos años, según explicó en 'El Hormiguero'.
Aunque la canción se ha convertido en un éxito rotundo en YouTube, con más de 4,5 millones de reproducciones, muchos aún no terminan de tomarse en serio al de Camas. El tema, que hace referencia a su etapa en el Real Madrid, no ha logrado convencer del todo al público.
Al instante de publicar 'Cibeles', las redes no tardaron un segundo en reaccionar. Una de las más comentadas llegó por parte de la aerolínea española Ryanair. La empresa aprovechó la oportunidad para vacilar al exjugador del club blanco.
"Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones", compartieron en X, antes Twitter. La empresa ya es conocida por hacer este tipo de vaciles en la red social de Elon Musk para generar interacciones entre los usuarios.
Sergio Ramos no se corta
Después de varios días de silencio, el andaluz ha reaccionado al tuit de Ryanair tras la burla por 'Cibeles': "Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta".
El mensaje del andaluz no ha pasado desapercibido en redes sociales. Un usuario se lo deja claro: "Reconoce que cantas mal y que aunque te pongan autotune, sigues cantando mal". Otro va más allá: "Eres el mejor central que vi jamás, pero se te viene una crisis de los 40 duros durísima".
No obstante, con esta contestación a Ryanair, el de Camas se garantiza volver a estar en el centro de la atención mediática, al mismo tiempo que aprovecha para seguir promocionando su nueva canción. En 'El Hormiguero' ya confesó que sacar 'Cibeles' no era "un capricho puntual".
No será el único tema de Ramos que genere tanto debate en redes, ya que tiene preparado 18 canciones, según desveló a Pablo Motos. Aparte, reconoció que "ya llevó dos años haciendo música".
