El Sergio Ramos más políglota: Los ánimos en inglés del camero a Ilia Topuria

Sergio Ramos disfruta de un último baile en tierras mexicanas y actualmente se encuentra en los Estados Unidos disputando el Mundial de Clubes de la FIFA con su club, Rayados de Monterrey. El próximo miércoles disputará el partido de octavos de final ante el Borussia Dortmund y lo más seguro es que empiece de titular y luciendo el brazalete de capitán.

El camero se mudó al otro lado del charco después de pasar varios meses sin equipo y entrenando en su finca en Andalucía, a la espera de que apareciese la oportunidad perfecta para seguir con su extensa y exitosa carrera en el fútbol de élite, a sus 39 años, después de abandonar el Sevilla al término de la temporada 2023-2024.

Ramos es un seguidor de muchos deportes, aunque sobre todo es un patriota de pies a cabeza y no pierde la oportunidad de animar a los profesionales españoles en diferentes disciplinas.

Sin embargo, al andaluz no le sale hacerlo en su idioma, el castellano, sino que le puede su vertiente más internacional y suele hacerlo en inglés, pese a que en el pasado fue carne de meme precisamente por su bajo nivel. Y si no, solo hace falta recuperar el infame vídeo del 'Morry Crismas' con el que felicitaba las Fiestas durante su etapa en el Real Madrid.

En el pasado el protagonista de sus buenos deseos fue Rafa Nadal. El andaluz animaba al balear en uno de sus últimos encuentros como profesional del tenis, mientras miraba su encuentro en los Juegos Olímpicos de París de una forma bastante peculiar: "Oh my god, let's go Rafael", se le escuchaba inicialmente, antes de sentenciar con "amazing bro".

Ahora, aprovechando el combate de Ilia Topuria que le ha consagrado como una de las grandes estrellas de la UFC y las artes marciales mixtas a nivel mundial, Ramos ha vuelto a hacer de las suyas y no ha dudado en lanzar un mensaje de apoyo al hispano georgiano. Ya estuvo presente durante el KO del luchador español a Max Holloway que le valió para conseguir el cinturón de peso pluma.

Se hace viral un storie de Sergio Ramos animando a Nadal... ¡¡en inglés!! / @sergioramos

Mientras que 'El Matador' se acercaba al octágono donde terminaría imponiéndose a Charles Oliveira, Ramos le mandaba ánimos desde el sofá de la concentración de Rayados: "Let's go bro", se escucha al camero en una Historia de Instagram en su perfil.

Queda claro que a Ramos le encantan los deportes y animar a los suyos, aunque nadie entiende porque decide hacerlo en inglés. Sea como sea, parece que las palabras del andaluz han servido para que Topuria consiguiera alzarse con su segundo cinturón de campeón, convirtiéndose en doble corona, en peso ligero y en peso pluma.