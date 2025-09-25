Sergio Ramos se hace de oro: el futbolista vende su casa de La Moraleja por un auténtico dineral

Sergio Ramos ha demostrado ser uno de esos deportistas que han sido capaces de construir proyectos profesionales más allá de su carrera dentro del mundo del fútbol.

Desde documentales hasta una canción dedicada al Real Madrid que se hizo muy viral en redes, Ramos está intentando triunfar más allá de los estadios.

Y es que uno de los siguientes proyectos en los que está intentando emprender, se fundará (según los rumores) gracias a la venta de su casa de La Moraleja, la cual ha vendido a un empresario mexicano por un auténtico dineral.

El chalet en cuestión fue comprado por Sergio Ramos y su mujer por un millón y medio de euros, pero parece que la propiedad ha multiplicado su valor porque han conseguido venderla por 7 millones de euros.

La casa en cuestión contaba con un terreno de 2.500 metros cuadrados, donde el chalet ocupaba prácticamente la mitad, siendo una de las casas más destacadas de la urbanización.

No es para menos, al fin y al cabo estamos hablando de una propiedad que contaba con todo tipo de estancias de lujo, incluyendo una piscina interior con vestuario que se conformaba como una de las mayores virtudes de la propiedad.

El otro dato que se ha revelado es que Sergio Ramos cuenta con otro terreno cerca de La Moraleja donde quiere iniciar un nuevo proyecto, y muchos sospechan que el dinero que ha conseguido con esta venta se destinará a hacerlo crecer.

No obstante, el futbolista se ha mostrado muy reservado en relación a este último, pero es cuestión de tiempo que haga el anuncio correspondiente para dar a conocer al mundo en qué ha estado trabajando.