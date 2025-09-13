Sergio Ramos ya tiene en mente su próximo objetivo en el mundo de la música: "Ojalá"

Sergio Ramos dejó a todo el mundo boquiabierto después de publicar su primera canción en solitario, 'Cibeles'. El jugador del C.F. Monterrey ha decidido meterse de lleno en el mundo de la música, a pesar de que aún está en activo. El de Camas tiene claro que la música será su futuro en los próximos años.

A nivel de audiencia, la primera canción del andaluz está siendo todo un éxito: más de 8,5 millones de visualizaciones en YouTube. No obstante, gran parte del público todavía no se toman en serio la nueva faceta artística del exjugador del Real Madrid.

En el día de ayer, el de Camas concedió una entrevista a EFE para explicar que "no es un capricho" y que ya tiene en mente su próximo objetivo dentro de la industria musical: "Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de anunciar un Bernabéu, que sería la hostia, pero hay que ir paso a paso".

Sobre 'Cibeles', el andaluz aseguró que no iba dirigida a Florentino Pérez, sino que "es una historia de amor profundo" defendiendo al "mejor equipo del mundo", donde además vivió su mejor momento como futbolista.

El de Camas confesó que tenía escrito 'Cibeles' desde hace cuatro años, justo cuando salió del Real Madrid. Aparte, relató que tiene entre 18 y 20 temas preparados para que salgan a la luz en los próximos meses y años.

"El fútbol es colectivo pero a la vez muy solitario: viajes, hoteles, aviones. Al final, tienes muchos sentimientos, experiencias que contar. Llevo diez… quince años escribiendo, apuntando cosas", comentó a EFE.

Respecto a las críticas recibidas por parte de su entorno más cercano, el ex del Real Madrid explicó que "al principio te llaman loco. Se lo comentaba a gente de mi entorno y me decían: 'Anda, dedícate al fútbol'".

Sin embargo, todo cambió cuando empezaron a escuchar sus primeras canciones: "Cuando nos encerramos en el estudio y el proyecto empezó a coger volumen, cuidado con este cabrón que cuando se pone, se pone. Y otra cosa no, pero disciplina tengo para todo".

La próxima canción saldrá a la luz en Navidades

Por otra parte, Ramos desveló que la gente no tardará mucho en escuchar su próximo tema, ya que será "cada tres o cuatro meses", concretamente en Navidades. Además, reveló que el siguiente 'hit' será una colaboración con el músico Carín: "Es más melancólica, más amorosa, balada mexicana de las que suele hacer él".