Sergio Ramos impacta a todos al subir al escenario de los Latin Grammy tras su reciente debut musical

El pasado 31 de agosto, Sergio Ramos lanzó 'Cibeles', su primer single que hace referencia a la emblemática plaza madrileña (Plaza de la Cí­beles) donde los jugadores del Real Madrid celebran los títulos. La canción rememora toda su etapa en el club blanco y refleja tanto su gratitud como su conflicto interno tras su salida.

Hace un par de meses, en una entrevista con 'El Hormiguero', el jugador de Rayados de Monterrey habló sobre cómo se veía dentro de una década: "Me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero me veo con un Grammy antes que con una Champions como entrenador".

El jueves, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se llenó de luces, música y emoción con la celebración de la 26ª edición de los Latin Grammy. La noche reunió a grandes figuras de la música latina, además de personalidades españolas como Aitana, Alejandro Sanz o Sergio Ramos, entre otros.

La presencia del futbolista en la gala sorprendió a todos, que fue acompañado de Pilar Rubio. El jugador apostó por un traje azul oscuro con americana abierta y sin camisa, además de acompañar el outfit con unas cadenas y unas gafas de sol oscuras.

Sergio Ramos subió al escenario para entregarle a Bad Bunny el premio a 'Mejor Álbum de Música Urbana del Año' por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Sergio Ramos entregando Latin Grammy a Bad Bunny en la categoría “Mejor Album de Música Urbana”. 🏆 pic.twitter.com/2B2genDHPd — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) November 14, 2025

La estrella puertorriqueña, favorito en las apuestas, ganó un total de cinco gramófonos de los 12 que ostentaba, entre ellos a mejor interpretación urbana por 'DtMF', con la que también ganó a mejor canción urbana, así como a mejor interpretación de reguetón y mejor álbum de música urbana.