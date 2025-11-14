FAMOSOS
Sergio Ramos impacta a todos al subir al escenario de los Latin Grammy tras su reciente debut musical
Hace dos meses, el futbolista lanzó 'Cibeles', su primer single
El pasado 31 de agosto, Sergio Ramos lanzó 'Cibeles', su primer single que hace referencia a la emblemática plaza madrileña (Plaza de la Cíbeles) donde los jugadores del Real Madrid celebran los títulos. La canción rememora toda su etapa en el club blanco y refleja tanto su gratitud como su conflicto interno tras su salida.
Hace un par de meses, en una entrevista con 'El Hormiguero', el jugador de Rayados de Monterrey habló sobre cómo se veía dentro de una década: "Me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero me veo con un Grammy antes que con una Champions como entrenador".
El jueves, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se llenó de luces, música y emoción con la celebración de la 26ª edición de los Latin Grammy. La noche reunió a grandes figuras de la música latina, además de personalidades españolas como Aitana, Alejandro Sanz o Sergio Ramos, entre otros.
La presencia del futbolista en la gala sorprendió a todos, que fue acompañado de Pilar Rubio. El jugador apostó por un traje azul oscuro con americana abierta y sin camisa, además de acompañar el outfit con unas cadenas y unas gafas de sol oscuras.
Sergio Ramos subió al escenario para entregarle a Bad Bunny el premio a 'Mejor Álbum de Música Urbana del Año' por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.
La estrella puertorriqueña, favorito en las apuestas, ganó un total de cinco gramófonos de los 12 que ostentaba, entre ellos a mejor interpretación urbana por 'DtMF', con la que también ganó a mejor canción urbana, así como a mejor interpretación de reguetón y mejor álbum de música urbana.
- El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
- Ander Herrera se sincera como nunca sobre la pubalgia: 'Lo recuerdo como un dolor de huevos terrible
- La borrasca Claudia trae tormentas y viento el jueves: La AEMET activa alertas naranjas en estos puntos de España
- Un trabajador de la Seguridad Social, sobre las pensiones: 'Subir un euro a cada una cuesta 140 millones
- La autora del ataque al coche de Nacho Abad es policía municipal: el caso irá a juicio
- Ni Madrid ni Barcelona: el ranking de las 5 ciudades más caras de España para comprar una casa
- Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad
- Precio del euríbor hoy, 11 de noviembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados