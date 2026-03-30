Ni gazpacho ni tortilla: este es el sorprendente plato favorito de la infancia de Ramos

Sergio Ramos cumple 40 años en un momento clave de su vida profesional, pero quienes mejor lo conocen siguen recordando al chico inquieto y educado que corría por las calles de Camas.

Sus vecinos aún evocan cómo pasaba las tardes golpeando el balón contra una valla metálica mientras el resto del pueblo dormía la siesta, una imagen que resume la energía y determinación que siempre lo han acompañado.

El bocadillo que nadie esperaba

Aunque en Andalucía abundan platos tan populares como el gazpacho o la tortilla de patatas, la merienda favorita del joven Ramos era mucho más peculiar.

Un vecino recuerda con claridad que el futbolista disfrutaba especialmente de los bocadillos de nocilla con chorizo, una mezcla tan sorprendente como inolvidable para quienes lo veían devorarlos con entusiasmo. Para él, aquella combinación era una auténtica delicia.

Sus rincones de siempre en Camas

Entre los lugares que marcaron su infancia destaca el bar "El Rincón de Paco", donde Ramos continúa acudiendo cuando regresa a su pueblo.

Su dueño asegura que el jugador mantiene sus costumbres intactas y suele pedir los mismos platos: ensalada de pollo con manzana, coquinas y solomillo a la pimienta.

También amigos de la infancia, como Paco, lo describen como un chico "campechano" y con un talento que sobresalía incluso entre los mayores, motivo por el que recibió el mote de "Chuste".

El camino hacia el Sevilla FC

Su pasión por el fútbol lo llevó a fichar con solo 7 años por el equipo de su pueblo.

Su entrenador recuerda su velocidad tremenda y su capacidad para destacar desde muy pequeño. Su gran sueño era jugar en el Sevilla FC, algo que logró con apenas 16 años al debutar en Segunda División.

Técnicos como Manolo Jiménez y Joaquín Caparrós coinciden en que tenía una condición innata, además de una enorme ilusión y hambre de triunfo.

Un cuarentón en plena expansión profesional

Tras su salida del Rayados de Monterrey, Ramos continúa recibiendo ofertas de clubes europeos y de Oriente Medio.

También tuvo la posibilidad de regresar al Sevilla, aunque la directiva descartó la operación ante la posibilidad de que el jugador y su socio, Martin Ink, adquieran el club tras una oferta de 450 millones de euros.

Mientras tanto, Ramos sigue ampliando horizontes: es el principal accionista de su firma de moda "One" y ha debutado como cantante con su tema "Cibeles", un proyecto que ha contado con el apoyo de Pilar Rubio y sus 4 hijos.

Una nueva década llena de ambición

Entre recuerdos de bocadillos imposibles, tardes de fútbol en Camas y nuevos proyectos profesionales, Sergio Ramos inicia los 40 con la misma determinación que lo convirtió en uno de los mejores centrales de la historia.