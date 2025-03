Sergio Ramos se acuerda del Atlético de Madrid en el día de su cumpleaños: esto es lo que hizo

El legado de Sergio Ramos en el Real Madrid quedará siempre para el recuerdo de los aficionados merengues. El central sudó la camiseta blanca dejándose la vida por defender unos colores que siempre llevará en el corazón.

Uno de los momentos más destacados del de Camas fue cuando logró anotar el empate en el 93' en la final de la Champions League en Lisboa ante el Atlético de Madrid. Esa diana ya es histórica en el Real Madrid como en el mundo del fútbol, debido a que supuso una remontada heroica para conseguir alzar la décima.

El 6 de febrero de 2025, el defensor decidió trasladarse hasta México para jugar en el Rayados de Monterrey. Solo al llegar al país sudamericano, el de Camas decidió que iba a defender el dorsal número 93, en referencia a la decisiva diana que anotó ante uno de sus máximos rivales.

En el día de ayer, el veterano defensor celebró su 39 aniversario con un mensaje que no pasó por desapercibido para sus seguidores de redes sociales.

Ramos no dudó en ningún instante de tirar de ironía y compartió un vídeo en el que aparecía soplando las velas de un '93' en lugar del 39, la edad del defensor. El de Camas ya confirmó en una entrevista que ese gol es el más importante de su carrera futbolística.

Aparte, el central escribió un mensaje en Instagram para celebrar su cumpleaños: "39 años y afortunado de seguirlos cumpliendo haciendo lo que me gusta rodeado de la gente a la que quiero. Para mí la edad no es más que un número".

Además, desveló cómo se encuentra actualmente: "Me siento como nunca, con las mismas ganas y la misma ilusión que cuando empezó el viaje. Gracias a todos por compartir este día especial conmigo. ¡Por muchos más! Happy birthday to me!".

En las últimas horas, muchas celebridades han felicitado al ex del Real Madrid por su aniversario. El de Camas espera seguir celebrando muchos años más con todos sus seres queridos.