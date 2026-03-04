Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

Sergio Peinado, entrenador personal: "No hace falta hacer 10.000 pasos para estar sano"

El creador de contenido compartió un nuevo vídeo en TikTok

Una persona caminando por la playa

Una persona caminando por la playa / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Muchas personas que inician un proceso de cambio físico establecen como meta caminar al menos 10.000 pasos diarios, ya que esta práctica favorece la salud cardiovascular, ayuda a controlar el peso y aumenta los niveles de energía. Además, se considera que el movimiento constante es fundamental para promover la longevidad y mejorar la calidad de vida.

No obstante, siempre está en tela de juicio si es necesario llegar a los 10.000 pasos diarios para estar sano. Por esta razón, el entrenador personal Sergio Peinado compartió un vídeo en TikTok donde expuso que "hoy en día la ciencia ha demostrado que, aunque no llegues a 10.000 pasos, aumentar tus pasos diarios ya mejora tu salud".

Quiso dejar claro que no se trata de una cifra obligatoria, sino que es una recomendación orientativa. "De hecho es un número que no es exacto para todo el mundo", explicó en su cuenta personal de TikTok.

El entrenador personal destacó que "lo verdaderamente importante no es el número de pasos... es romper el sedentarismo que tienes durante el día".

"No tengáis dudas de que puede ser mejor hacer 8.000 pasos repartidos durante el día y a un buen ritmo, que hacer 10.000 a ritmo suave por la mañana y luego pasarte el resto del día sentado sin moverte", reveló Peinado.

Por esta razón, el creador de contenido quitó presión a todas aquellas personas que no cumplen con los pasos: "Así que si hoy haces 3.000 y pasas a 6.000... ya estás doblando tu movimiento y estarás aumentando sus beneficios".

Al final, Peinado fue claro sobre el objetivo de llevar a cabo ciertos pasos: "Se trata de mejorar tu estilo de vida. De ser una persona activa durante el día, no solo en tu ratito de ejercicio".

Precio de la luz para mañana, jueves 5 de marzo: las horas más baratas y más caras

Sergio Peinado, entrenador personal: "No hace falta hacer 10.000 pasos para estar sano"

Sale a la luz cómo fue la fiesta de los Goya 2026: "Estaba Pedro Sánchez y..."

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Una gota fría dejará hasta 200 litros de agua"

La carrera de Irene Junquera: periodista deportiva, presentadora y nueva invitada de Pasapalabra

Quiénes son Los Morancos, invitados estelares de 'El Hormiguero' para hoy, día 4 de marzo

